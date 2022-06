La fuerte acusación de un chef a un exfigura de El Trece: "Manguean"

El cocinero escrachó a la famosa artista y a otra colega y dejó en claro que no le había gustado la actitud de ninguna de las dos mediáticas.

Las redes sociales explotaron tras la fuerte acusación de Dante Liporace a dos famosas argentinas. El reconocido cocinero utilizó sus perfiles públicos para hacer un fuerte escarche a una exfigura de El Trece y otra panelista de América TV, y las acusó de querer "manguear" los servicios que ofrece en su restaurante. Pero estos mensajes no pasaron despercibidas.

El cocinero Dante Liporace, quien estuvo a cargo de la cocina de la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri, publicó en su cuenta de Twitter una serie de capturas de pantalla en donde acusaba a Viviana Saccone y Virginia Gallardo de pedirles canje para tener una cena gratis en su restaurante a cambio de publicidad en redes sociales. Al parecer, esta actitud molestó muchísimo al chef y decidió exponer a las involucradas.

"Te cuento, hace un rato me escribió Viviana Saccone, actriz, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco, son cuatro personas. Por canje. A cambio, Viviana les sube historias mostrando el lugar, la comida y arrobándolos en su Instagram", le escribió una persona a Dante en nombre de la famosa artista. Indignado por este mensaje, Dante contestó que "no le interesaba" y luego compartió la captura en su cuenta de Twitter. "¿Es joda esto?, lanzó.

Posteriormente, Dante Liporace publicó otra captura de pantalla en donde exponía a Virginia Gallardo, quien al parecer también pidió canje y no se lo aceptaron. Según mostró el chef, la panelista de América TV lo bloqueó de Twitter y esto terminó de indignarlo: "Manguean y después de enojan".

Viviana Saccone enfureció contra el dueño del restaurante y contestó a la fuerte acusación

Luego de recibir esta fuerte acusación, Viviana Saccone no se quedó callada y salió al cruce con el dueño del restaurante. A través de Twitter, mismo medio que utilizó Dante para escracharla, la reconocida actriz hizo un fuerte descargo y le contestó al reconocido chef.

"Hola, no te conocía hasta hoy. Entiendo que escracharme a mí, en lugar de hacerlo con quien se comunicó con vos supuestamente en mi nombre, sea porque te es más redituable a nivel prensa. En fin, cada quien se maneja con las armas que tiene", comenzó su descargo Saccone desde su cuenta, en el que arrobó a quien la escrachó. Y agregó: "Te propongo, si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajas y te lo promociono sin ningún problema. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda".

Liporace se mostró firme en su postura y no salió de su enojo tras el descargo de la actriz: "No estimada, no necesito promocionarme con vos, no sos estrella de Hollywood. Yo puse el mensaje de una persona que escribió de parte tuya, si no es verdad escribirle a ella". Ante la chicana del gastronómico, Viviana Saccone apeló a su ingenio y respondió tajante: "Ah, perdón! ¿Tu restaurante es en Hollywood!? Pensé que era acá".