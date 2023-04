La foto de Lali Espósito y Bizarrap que aumentó los rumores de una Session juntos

Los dos músicos se mostraron juntos y los fanáticos estallaron ante la posibilidad de que hagan una colaboración en conjunto.

Tanto Lali Espósito como Bizarrap se convirtieron en los últimos tiempos en figuras importantes de la industria musical nacional, motivo por el que cosecharon fanáticos en todo el país e incluso se convirtieron en referentes internacionales. Pero cuando se mostraron juntos generaron aún más emoción de la esperada.

En las últimas semanas, ambos músicos fueron tendencia. Por un lado, Lali lanzó su nuevo álbum en donde incluso hace un breve homenaje a las frases más icónicas de Moria Casán. Por su parte, Bizarrap realizó sus primeros recitales en el Hipódromo de Palermo y convocó a miles de personas en las dos fechas. Fue en el marco del último show, que los artistas generaron gran conmoción al mostrarse juntos.

El DJ y productor saltó a la fama por convocar a artistas de trap a hacer sessions de improvisación en su estudio de música. Sin embargo, este formato se popularizó tanto que llegó a colaborar con grandes artistas internacionales como Shakira, Arcángel y Quevedo. Pero parece que ahora los fanáticos sueñan con que Bizarrap deje un espacio para el pop e invite a Lali a colaborar con él.

Luego del último show de "Biza" en Palermo, muchos artistas invitados asistieron a una fiesta. En la misma estuvo Lali, quien demostró tener un vínculo muy cercano al DJ. Precisamente, se viralizó un video y una serie de fotografías en la que ambos están conversando de forma amena, motivo por el que los fanáticos empezaron a especular con una session en conjunto. Sin embargo, todavía no hubo ninguna confirmación por ninguna de las dos partes.

Lali rompió el silencio y explotó contra La Mosca y los Gardel: "Es rari"

Una vez que se conocieron los nominados a los Premios Gardel 2023 llamó profundamente la atención que Lali Espósito no recibiera siquiera una nominación. La artista del pop que horas atrás lanzó su nuevo tema Quiénes son? rompió el silencio y dio su veredicto ante el ninguneo de los premios más importantes de la música argentina.

En diálogo con Intrusos (América TV), la cantante rompió el silencio ante su inesperada ausencia en las ternas que sí tuvieron a artistas como Tini Stoessel y La Mosca, entre otros, y cuando el periodista Guido Záffora le preguntó si le importaba o no estar en la entrega de premios remarcó: "No sé si este disco llegue a ser tan pop como Muchachos, de La Mosca. No sé si estoy llegando a ese pop, pero soy muy respetuosa con los premios Gardel. Son nuestros premios. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestro premio y sigo pensando de esa manera. Al final una nominación, aunque uno en el momento puede decir 'que rari esto', es producto de lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos".

Tras el picante comentario contra la canción de La Mosca que recobró popularidad al transformarse en un ícono del Mundial Qatar 20222, Lali lanzó una fuerte definición con el humor irónico que la caracteriza: "Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo y con el género que elijo de música para hacer, y después estará quién lo considera o no. Es super subjetivo, es rari el mundo premios. Cuando te toca lo disfrutás y cuando no, te quejás. Y para eso estamos".