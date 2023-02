La dolorosa muerte que golpea a Nico Occhiato: "Se me fue"

El conductor y productor habló en sus redes sociales sobre un complicado momento familiar que atraviesa.

En medio de las polémica que atraviesa por la serie de renuncias en Luzu TV, Nico Occhiato se remitió a sus redes sociales para contar la dolorosa muerte que lo golpea a él y a toda su familia. A través de sus historias, el productor reveló su mal momento y conmovió a sus seguidores.

Durante los últimos días, el nombre del famoso conductor estuvo en foco mediático debido a la renuncia de dos de sus grandes figuras, Nati Jota y Cande Molfese, de Luzu TV, la radio que creó hace algunos años. Sin embargo, recientemente, Occhiato reapareció en sus redes para hablar de un tema completamente diferente: una muerte que lo golpea tanto a él como a su familia.

Desde hace algún tiempo que el ex de Flor Vigna comparte varios contenidos en sus redes con su abuela, pero en las últimas semanas la anciana dejó de aparecer y esto llamó la atención de muchos de sus seguidores. En este marco, Nicolás decidió grabar unas historias junto a su "nonna" Conce para explicar la situación.

Luego de que Occhiato diera una breve introducción, dejó que su abuela explicara lo sucedido. "La verdad es que estoy amargada porque se me fue una hermana. Somos ocho hermanos y primero murió uno y ahora otra. Le digo a toda la gente que me disculpen que voy a andar mejor y vamos a hacer vivos”, reveló la anciana ante las cámaras.

Por último, Nico Occhiato siguió grabando a su abuela para que enviara un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. "Quería avisarle esto a todos mis fans. Les mando un beso grande nos vamos a ver cuando esté con más humor. Estoy bien", sentenció.

El mal momento familiar de Nico Occhiato.

Grave denuncia de Cinthia Fernández contra Nico Ochiatto: "Me quiso pegar"

Cinthia Fernández lanzó una preocupante revelación que no dejó bien parado al conductor Nicolás Occhiato y reveló cuál fue su reacción ante el desagradable arranque del ex de Flor Vigna. "Me agarró detrás de cámaras", disparó la mediática, sin anestesia.

Invitada a LAM (América TV), Cinthia Fernández cruzó a la panelista Estefi Berardi, quien se mantuvo al margen de emitir juicio de valor en el difícil conflicto que atraviesan la mediática y Matías Defederico, su expareja, aunque reveló que "la desbloqueó de WhatsApp". Pasada la incomodidad del comienzo, el programa recordó al ciclo de entretenimientos Combate (El Nueve) y Fernández disparó una fuerte denuncia contra Nicolás Occhiato, que en ese momento estaba de novio con la actriz y bailarina Flor Vigna: "Me quiso pegar".

Aportando más detalles sobre la polémica situación, Cinthia sostuvo: "Yo me estaba peleando con Flor (Vigna) ahí y Nico (Occhiato) me agarró detrás de cámara y me dijo: 'vení, que lo arreglamos entre nosotros dos'". "Hoy estaría preso", arremetió Marcelo Polino, también invitado al magazine de Ángel de Brito.

"La verdad esa fue una época en la cual Nico estaba medio boludo", finalizó Fernández obteniendo una mirada irónica del conductor, interesado en seguir indagando en la revelación.