La dolorosa despedida de Mirtha Legrand a Carlitos Balá: "Nunca te olvidaremos"

Mirtha Legrand publicó en sus redes sociales una dolorosa despedida a Carlitos Balá.

Mirtha Legrand usó sus redes sociales para expresar todo su dolor por la triste muerte de Carlitos Balá, que falleció este viernes 23 de septiembre a los 97 años. "Nunca te olvidaremos", escribió la diva de las mesazas en su cuenta de Instagram para despedir a uno de los humoristas infantiles más populares del país.

Carlitos Balá fue internado de urgencia en el Sanatorio Güemes con un cuadro de mareos y dolores en la noche del jueves, y este mismo viernes su familia confirmó la triste noticia de su muerte. "Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor", expresó su familia. Miles de argentinos, especialmente aquellos que crecieron con él, rememoraron sus momentos más divertidos en televisión.

Una de las figuras de la televisión que compartió diversos momentos con el humorista a lo largo de su carrera fue Mirtha Legrand. La diva, que el sábado pasado volvió a la televisión tras una ausencia de dos años y medio, compartió en sus redes sociales un divertido video en el que se la nota muy divertida con Carlitos Balá en 1992 en una de sus clásicas mesazas.

"Carlitos un ser adorable. Nunca te olvidaremos y estarás siempre en nuestros corazones", comenzó escribiendo Mirtha en la publicación que compartió en Instagram. Para cerrar su emotivo posteo, la diva concluyó con el clásico "Ea-ea-ea-pe-pé!" y una despedida: "Gracias por hacernos bien a grandes y chicos. Adiós Carlitos para vos todo honor y toda gloria!".

Carlitos Balá y su relación con el humor a través de los años

Desde el comienzo de su carrera, Balá recibió cientos de homenajes y reconocimientos por la influencia que tuvo sobre tantas generaciones. En 2016, fue declarado “Embajador de Paz” en el Vaticano y fue homenajeado en los Premios Gardel.

En 2017, Carlitos Balá recibió otro homenaje en el Congreso de la Nación por su extensa trayectoria en la cultura popular. "Ya van cuatro generaciones que me siguen, contando ésta de Panam. Hay que entenderlos. Tienen otros chiches, pero siguen siendo chicos. No tengo tiempo para estar triste, tengo alegrías que me eclipsan. Y hago reír todo el día", expresó el cómico en su discurso.

"En los aviones me pongo a bailar con las azafatas. La fórmula es recibir cariño. Yo soy de espíritu joven. El cariño te rejuvenece. Todo el mundo debería recibir cariño, pero está el poder adelante y nadie la quiere entender. Yo tengo cerca el cementerio de la Recoleta y digo: ‘Así terminamos todos’”, concluyó.