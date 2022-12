La cita inesperada entre Wanda Nara y L-Gante: "A las 2 de la mañana"

El artista y la mediática confesaron que tuvieron un encuentro a altas horas de la madrugada.

Wanda Nara y L-Gante sorprendieron a todos tras haber contado un inesperado encuentro ocurrido en horas de la madrugada. El cantante de cumbia 420 la invitó a cenar, se les hizo tarde y al no tener nada para comer, tomó una rápida decisión que desconcertó a la mediática.

En medio de rumores de reconciliación con Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante fueron entrevistados por el programa Red Flag de Grego Rosselló, por Luzu TV. Allí contaron distintas experiencias que tuvieron y revelaron cuál fue el mejor plan que vivieron estando juntos.

"La invité a comer y medio que se me hizo tarde. Eran las 2 de la mañana, no encontraba nada en ningún lugar, entonces ya fue, le digo 'no te hagas la buena, vamos a comer a la Costanera'", relató L-Gante, quien añadió que comieron un choripán y un sánguche de lomito. "Lo solucionamos al toque", remarcó el artista urbano.

"¡El del carrito no entendía un carajo!", expresó Grego sobre la situación. "Creo que les pareció tan raro que nadie nos pidió una foto, nadie cayó", consideró Wanda. En el cierre de la nota, la mediática contó un episodio que vivieron juntos en una fiesta íntima. "Un día me invitó a bailar y me dijo 'te llevo a un lugar que nadie te va a sacar una foto'. Estaba lleno con amigos de él", comentó. "La noche más disfrutada dentro de la discoteca", concluyó Elián.

El angustiante relato de L-Gante en Intrusos

L-Gante se abrió y contó que sintió un tratamiento agresivo por parte de la industria televisiva hacia su imagen. El cantante que colaboró con Tini en la canción Bar desquitó su malestar con la prensa en pleno vivo de Intrusos.

"Hoy la escuchaba a tu mamá, que contaba que estabas bastante molesto con algunas cosas que se decían, que no son ciertas, eso que se dijo de que fuiste a Chateau Libertador a patear. Quiero que me cuentes vos cómo lo viviste", comenzó Flor de la V desde el piso del ciclo que conduce por América TV. L-Gante respondió desde el móvil donde se encontraba y soltó: "Una molestia causa pero no forma parte de mi día".

De la V le recordó a L-Gante que hizo un posteo sobre su malestar con la prensa. "Sí, porque fue muy inventado, muy a propósito todo eso. Un tal Guido me dijeron que lo inventó. No hubo ningún acercamiento a la verdad. Siempre salen cosas malas. Nunca salen las cosas buenas. Este año la tv me hicieron bullying", cerró el joven.

Guido Zaffora fue el periodista que ofreció esa información sobre L-Gante en el ciclo Es Por Ahí: "L-Gante tuvo un ataque de nervios total, se pone como loco. Insultos, gritos y empezó a darle patadas al portón, se armó un escándalo con los de seguridad tremendo. Hubo insultos, gritos, un escándalo. Me cuentan también que Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto", había mencionado el periodista.