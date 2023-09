L-Gante y La Joaqui sorprendieron a todos: "La vida"

Los músicos tiene una relación especial desde hace años y subieron un video juntos que emocionó a todos. El reencuentro tras la liberación de L-Gante.

L-Gante estuvo preso durante tres meses. El pasado 6 de junio, Elián Valenzuela fue detenido por los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y tenencia de armas de fuego, tras haber metido presuntamente a un joven a punta de pistola dentro de su vehículo a la salida de un boliche. Recién el viernes 8 de septiembre fue liberado de la DDI de Quilmes y comenzó un raid mediático para relatar cómo fueron sus días tras las rejas y cómo sigue el vínculo con sus seres queridos, entre los que se destaca La Joaqui.

La jurado de Got Talent Argentina se propuso retomar su carrera musical luego de sufrir una estafa, padecer problemas de salud mental e intentar lidiar con las pérdidas que tuvo en el último año. "Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo”, contó entre lágrimas la artista al hablar sobre la detención de su colega.

La Joaqui y L-Gante son amigo desde hace varios años, de hecho la cantante en varias oportunidades lo visitó durante su detención. "Fue un par de veces, de sorpresa me cayó ahí. La verdad que me sorprendió", contó el referente del RKT durante una entrevista en Luzu TV.

Además, la hija de la artista también forjó un gran vínculo con el cantante, al punto que suele decirle tío. Por lo que que durante las semanas que estuvo sin verlo, su madre, para protegerla, le dijo que "él estaba de viaje". Pero finalmente, el pasado martes se produjo el ansiado reencuentro.

La cantante llevó a la pequeña a ver al músico y grabó el tierno abrazo entre la pequeña y L-Gante. "La vida golpea por no nos tumba", escribió la flamante figura de Telefe junto a un emoji de corazón y una carita sonriendo con una lágrima.

L-Gante confirmó su romance con Wanda Nara

L-Gante saltó a la fama por crear el género urbano cumbia 420. A pesar del enorme éxito que logró en la industria musical, se vio envuelto en fuertes polémicas y recién salió de prisión, después de meses tras las rejas. Ahora que volvió a recuperar su libertad, habló con la prensa por primera vez en mucho tiempo y dio detalles de su futuro musical. En una reciente entrevista, sorprendió a todos al hablar sobre su situación sentimental y confesar toda la verdad sobre su relación con Wanda Nara.

En 2022, Elián Valenzuela y la empresaria comenzaron a ser vistos juntos en lugares públicos. Rápidamente, los rumores de romance salieron a la luz, pero ambos protagonistas los negaron rotundamente, ya que según los dos, solamente eran amigos. Sin embargo, varios testigos aseguraron haberlos visto besándose en boliches, fiestas y eventos. Ahora que pasaron meses y Wanda ya retomó su relación con su esposo, Mauro Icardi, el cantante confesó cuál fue el vínculo que tuvieron.

“Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara Báez (la madre de su hija Jamaica) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, comenzó diciendo, en diálogo con el programa Crossover (Vorterix). Fue entonces cuando confesó: “Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso".

Al escuchar sus declaraciones, el conductor le preguntó: "¿Hablaste con Wanda?”. "¿Al salir de la cárcel? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto, re de 10", respondió el cantante. Por último, reveló cuál fue la reacción de la esposa de Icardi al enterarse que iba preso: “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, sí hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño".

En cuanto al fin del romance con Wanda, según Yanina Latorre, esa historia no prosperó por las trabas que puso la familia de Nara. "Primero Zaira, que no la bancó ni un poco; la madre, que estaba totalmente enojada y no quería saber más nada... Le decían 'no es para vos, no nos gusta'", aseguró la panelista de LAM.

Con respecto a la relación que mantiene hoy en día con la madre de su hija, L- Gante explicó: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia". Sin embargo, dejó la puerta abierta para una posible reconciliación: "Cuando sea posible volveremos".