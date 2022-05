L-Gante rompió el silencio y explicó su extraña actitud en el show de Tini Stoessel

El cantante respondió a las críticas que recibió y se mostró muy indignado por la actitud del público tras su presentación.

Tras una oleada de críticas y rumores en las redes sociales, L-Gante reapareció en sus redes sociales y habló de la actitud que tuvo en el show de Tini Stoessel que llamó la atención del público. A través de un vivo en sus historias de Instagram, el artista dio los detalles de esta situación y explicó el detrás de escena de lo que se vio en el recital.

El pasado fin de semana, Tini Stoessel brindó una serie de recitales en el Hipódromo de Palermo y convocó a miles de personas a disfrutar de sus shows. En la última función que presentó, la cantante invitó a L-Gante para interpretar juntos la canción Bar, un gran éxito que lanzaron en conjunto. Sin embargo, la actitud del intérprete llamó la atención entre el público: según se pudo ver en los videos, L-Gante se fue del escenario antes de que finalizara la canción y tampoco se escuchó que se despidiera.

Luego de que surgieran varios rumores y teorías sobre esta actitud, L-Gante realizó un vivo en Instagram y aclaró su accionar. "Me fui cinco segundos antes de que termine el tema porque Tini Stoessel seguía con un tema muy pegadito, pero la gente dice que se vio raro, ¿no?", explicó el intérprete de Pinta frente a las cámaras.

En este contexto, L-Gante también hizo una crítica al público que viralizó la situación. "Las cámaras que estaban enfocando ahí no enfocaron cuando yo me baje del lugar ese elevado para despedirme y saludar: 'Gracias a Tini por la invitación', bla bla bla", contó. "Dije un par de cosas ahí en el escenario un poco más a la orilla. No fue nada raro", concluyó.

Las exigencias que habría pedido L-Gante en el show de Tini Stoessel

Según informó la cuenta oficial de LAM en Twitter, L-Gante habría tenido una actitud bastante extraña y exigente con la producción del show de Tini Stoessel. Los encargados de llevar adelante el recital no habrían cumplido con los pedidos del cantante y esto habría generado la mala predisposición del artista arriba del escenario.

"Ayer L-Gante fue con la peor de las ondas al show de Tini Stoessel. ¿Qué pasó? Pidió una Play y una tele en su camarín. No se lo dieron. L-Gante se enojó", escribieron en las redes sociales.