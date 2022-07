Joven promesa de la cumbia destrozó un auto con un bate de béisbol

Un momento de furia se hizo presente en la vía pública donde se vio involucrado un joven que arrasa en YouTube con canciones de cumbia.

Una discusión de tránsito terminó de la manera más violenta. La locura en la vía pública fue protagonizada por una joven promesa de la cumbia, quien perdió la cabeza y agarró un bate de béisbol para destrozarle el auto a la otra persona.

El violento hecho ocurrió en el cruce del ferrocarril de la localidad de Grandbourg, partido de Malvinas Argentinas. En primera instancia, los dos automovilistas comenzaron a discutir ya que uno de los conductores le exigía al otro que se corriera.

Uno de ellos se bajó del auto para recriminarle la actitud, pero el joven cumbiero retrucó: agarró un bate de béisbol y le destrozó el vehículo. “Mi hermano me contó que el tipo este le dijo que se corriera, mientras esperaban que se habilitara el cruce de las vías, y él le dijo que no '¿A dónde querés que me vaya?'" le gritó, contó en diálogo con Crónica Fabián, el dueño del auto agredido.

Esta situación fue denunciada en la comisaría local y Fabián comentó que el agresor también atacó a su hermano. "El tipo se bajó y primero le pegó varias patada al auto”, añadió el hombre, quien sufrió el destrozo de su auto frente a la mirada de varios testigos presentes.

Aparentemente, el automovilista en cuestión es una joven que arrasa en YouTube con miles de reproducciones. Se llama Lucas Joel y se vinculó al mundo de la cumbia 420, un subgénero de la cumbia impulsado por L-Gante, El Noba, Perro Primo, entre otros.

Cumbia 412: el nuevo estilo musical que pone nervioso a L-Gante

En las últimas dos semanas, la cumbia 412 se convirtió en un nuevo furor en cuanto a los estilos musicales urbanos. Después de la cumbia 420 de L-Gante que arrasó por todos lados, un artista joven oriundo de la provincia de San Juan publicó un tema que acumula miles de reproducciones.

El Tity LMC es el nombre artístico de Matías Montivero, quien se animó a lanzar un tema inspirado en la ya conocida cumbia 420 de L-Gante. "Le vengo metiendo hace cuatro años, empecé a rapear desde muy chiquito. Empecé a ir a las compes e improvisando fue que se me vino el tema de la música a la cabeza", contó en diálogo con Tiempo de San Juan.

"No es que escuché a tal persona y ya me quise pegar, yo vengo de hace mucho", sostuvo el joven. La reciente canción lanzada hace dos semanas tiene casi noventa mil reproducciones en YouTube, y el fenómeno no solo cautivó a los sanjuaninos, sino que trascendió a lo largo del país.

"Eso es lo que yo veo, a mi me encantaría venir y poner algunos pesos. Lo voy a cumplir, es algo que me he prometido y me estoy enfocando muchísimo en eso", expresó conmovido. La puesta en escena del videoclip recorre distintos paisajes sanjuaninos. El ritmo es la clásica cumbia 420 que se conoce bajo el subgénero de RKT, conformado por un tempo de reggaetón, un bajo y un a capel, pero con una impronta impuesta por El Tity.