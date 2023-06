Jorge Porcel Jr. y una noticia inesperada en la farándula argentina

Jorge Porcel Júnior y una noticia inesperada en la farándula argentina. Qué pasó con el hijo del mítico capocómico y por qué tomó la decisión de alejarse de los medios.

Jorge Porcel Júnior es hijo del mítico capocómico y uno de los personajes más polémicos que dio la farándula argentina en los últimos años. Con sus declaraciones picantes y desplantes en diferentes programas de televisión, logró hacer un papel que llamó la atención. Sin embargo, la farándula quedó sorprendida con su inesperado adiós.

Pese a haber buscado insertarse en el espectáculo argentino, Jorge Porcel Júnior confirmó que su camino va por otro lado. "Yo estoy haciendo un perfil profesional. Estoy como panelista con Santiago Cúneo, estoy empezando a lograr cosas, entonces yo no quiero que me vuelvan a hacer preguntas respecto del tema del si ‘trabajo sí, trabajo no’, si cuanto pido, si cuanto no pido. Porque si no entonces me siguen poniendo en el lugar de mediático y yo ya no soy mediático y tampoco lo quiero ser”, lanzó el protagonista en diálogo con TN Show.

“Yo no quiero volver a ser mediático. Es una decisión personal y quiero que los medios me dejen de poner en ese lugar. Estoy contento porque es la primera vez que en los medios empiezo a tener un trato respetuoso, por eso ahora me interesa el periodismo político porque por lo menos ahí yo soy respetado”, agregó Jorge Porcel Júnior, quien en la actualidad es panelista de Santiago Cúneo en Canal 22 que se emite por YouTube.

Confirmando que se siente a gusto dentro del ámbito político, Jorge Porcel Junior sentenció: “Me parece que di en la tecla y me siento bárbaro porque puedo ser quien soy. En el mundo mediático uno tiene que hacer de y es un mundo de mucha agresividad y de gente muy ordinaria y muy berreta”.

"Porcelito" reveló cuál es la nueva cifra que exige para trabajar

Pese a que en la actualidad afirma estar alejado de la farándula, meses atrás Jorge Porcel Junior reapareció luego de mucho tiempo sin estar en el centro de la escena. Fiel a su estilo, y ajustando sus requisitos a la inflación transcurrida en los últimos años, el hijo del famoso comediante actualizó la cifra que exige para trabajar en los medios.

“Antes eran 20 lucas... Hoy serían 500 mil pesos, más, menos...”, expresó Jorge Porcel Junior en diálogo con Hernán Panessi. "Con 500 lucas ya estoy feliz. Lo que pasa es que, entre los ingresos brutos, el monotributo... Argentina 10, Jorge 1", agregó, de forma irónica, "Porcelito".

Luego, Jorge Porcel Junior recordó la época de los '80 y los '90 con cierta nostalgia y una frase polémica: “Para alguien que vivió esa época, lo recordamos como un momento de mucha guita, donde todo era accesible. Comer afuera todos los días era accesible. Llevar a una señorita era: ‘¿Qué querés comer? ¿Qué querés tomar? ¿A dónde vamos a ir para...?’. Todo el romance se podía pagar. Ahora, hacer una invitación a una señorita, son por lo menos 50 lucas, pero así”.