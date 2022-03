Jorge Lanata explotó al aire contra María O'Donnell: "Me parece ingrato"

El periodista arremetió contra su colega por no haberlo defendido en una situación radial.

Jorge Lanata increpó a María O'Donnell tras los dichos de Santiago Cafiero en su programa de radio. El conductor de Periodismo Para Todos culpó a la periodista por no haberse opuesto a las declaraciones del canciller en su contra.

"Hay un par de generaciones que laburaron conmigo. No me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos. María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años",comenzó su descargo el periodista sobre su relación con su colega. Y agregó: "Por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió es mío. Yo se lo di".

Lanata acusó a O'Donnell por no haberlo defendido, pero en su programa la Licenciada en Ciencias Políticas sí había aclarado que no le había gustado la frase "dickhead" utilizada por Cafiero. "Y que la gente a la que apoyaste durante su carrera ni siquiera te salga a defender un poquito me parece ingrato, realmente me molesta", enunció el conductor de Periodismo Para Todos.

María O'Donnell se expresó en sus redes sociales sobre lo acontecido y escribió: "Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados", en una publicación en Twitter.

El cruce entre María O'Donnell y Ramiro Marra por la colecta de Santi Maratea

La periodista se pronunció sobre lo sucedido con las donaciones a Santi Maratea por los incendios en Corrientes y se pronunció sobre qué tan favorable es a nivel social atender esos casos desde la individualidad. "La solidaridad como contrapunto de la eficiencia del Estado configura un problema discursivo complejo: pone en debate un problema real (la ineficiencia del Estado)", soltó O'Donnell. Y remató: "Pero propone una solución fantasiosa, mágica: un atajo (la suma de voluntades individuales)".

Por su parte, el titular del bloque La Libertad Avanza, Ramiro Marra, se opuso a la opinión de la comunicadora y lanzó: "El mercado genera hasta soluciones solidarias como la de Santiago Maratea, otro éxito del liberalismo con evidencias", fiel al tipo de políticas anti-Estado que plantea el partido que integra.