Jonatan Viale volvió a atacar a Flor Peña: "Ahora hay que decir que es la víctima"

Fue durante la transición entre Feinmann y Viale, donde continuaron con las declaraciones de Florencia Peña y el pedido de expulsión del diputado Fernando Iglesias.

Durante "El Pase 2021" en La Nación, la polémica sección de transición entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, volvieron a hablar sobre el caso al que dieron por llamar "Cuarentena VIP". En esta oportunidad, Viale dijo sobre Florencia Peña, "ahora hay que decir que es la víctima".

A lo largo del segmento se habló sobre los distintos hechos más relevantes del día y retomaron la problemática que gira en torno a las declaraciones de la actriz. "Quiero hablarte de la hipocresía del kirchnerismo para cambiar, como siempre, el eje del debate", comenzó Viale.

"Porque el tema no es Florencia Peña, porque ahora estamos todos, porque nadie se mete con la vida sexual de Florencia", enfatizó con un tono soberbio. "Son hábiles para mal, pero son hábiles, porque ahora hay que decirle a Florencia Peña, como que es la victima y la verdad que no. Cambiaron el eje absolutamente del 'Olivos Gate' o 'Partuza Gate', agregó el periodista, en relación a la ideología política de la actriz y al eje cuyo nombre surgió durante esta misma sección.

La respuesta de Eduardo Feinmann fue despotricar el testimonio: "Ahora lo llevaron a la misoginia, al patriarcado y al machirulismo. A la violencia hacia las mujeres". En otra instancia, aclaró estar en contra de los dichos del diputado y cuando le preguntó a Viale si él opinaba igual, respondió que deberían pedir la expulsión no solo del diputado, si no también de otros referentes kirchneristas acusados de violencia de género.

Cuestionaron el accionar de las organizaciones y al colectivo de actrices. "Las organizaciones feministas están para algunas si y para otras no. Para las que están de moda ahí están siempre para, ahora para los temas fuertes de la política no", acusó Viale. "Lo único que hacen estas organizaciones, las que conocemos, es política partidaria, Florencia peña, Santiago Maldonado, los demás no existimos", agregó.

Antes de cambiar de tema, contó sobre la cantidad de gente que pudo asistir al funeral de su padre, Mauro Viale, y realizó una comparación. "Me estoy reprimiendo un montón, te juro por dios, porque me brotan un montón de cosas. Con respeto. Florencia es inteligente. Sabe que esta desviando el eje. Entiendo que le pueda molestar que le digan petera, todo eso es horrible, muy feo, pero sabe que esta cambiando el eje de la discusión, para defender a Alberto, al kirchnerismo", adhirió el periodista. "El tema no eran los gatos de acá o de allá, si estuvo a la noche o de día, el problema fueron los asados, los encuentros familiares, los festejos", reiteró.