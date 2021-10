Jey Mammón renunció a su programa: "Un momento al costado"

Recientemente, frente a sus compañeros de ciclo, el conductor renunció a su programa y dijo por qué tomó esa decisión.

Jey Mammón es uno de los conductores de radio y televisión más queridos de la argentina, y por ello, generó mucho revuelo al dar a conocer una noticia relacionada con su futuro profesional. Recientemente, frente a sus compañeros de ciclo, el artista renunció a su programa, y dijo por qué tomó esa decisión.

Actualmente Jey Mammón está el frente de Los Mammones, el exitoso ciclo de entrevistas y entretenimiento que se emite diariamente por la pantalla de América. Además, también está al frente del programa de radio Mañana la Seguimos, por Radio Metro 95.1.

En este sentido, mientras hablaba en la última transmisión de Mañana la Seguimos, Jey Mammón comentó: "Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba, y ahora tengo que tomar una decisión y tomarme un momento al costado de Radio Metro".

Luego, el conductor también comentó en su ciclo radial: "A mí los tiempos se me hacen muy ajustados, y tuve que aprender a decir que no a algunas cosas". Luego, Jey Mammón explicó: "Con la radio y con mis compañeros está todo bien, pero yo lo que quería era hablar con ellos primero, y después con los oyentes".

Por otra parte, Jey Mammón indicó: "le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido. Está todo bien con la radio. Esta radio y los oyentes se merecen lo mejor, les agradezco de corazón por la generosidad".

Finalmente, el conductor dijo sobre el final de su ciclo Mañana la Seguimos en Radio Metro: "Cuando me voy de un lugar siempre me pongo a llorar, pero no es este el caso porque se formó un gran equipo, hasta fin de año me van a escuchar seguro acá, más no puedo prometer".

L-Gante sorprendió a Jey Mammón durante una visita a su programa

Recientemente, el cantante de música urbana L-Gante fue invitado a Los Mammones y le contó a Jey algunos detalles sobre un accidente en moto que tuvo un tiempo atrás y que casi lo deja sin tobillo. “¿Es verdad que una vuelta tuviste un accidente con la moto y pensaste que se te había salido la zapatilla pero era el tobillo?”, le preguntó el conductor.

“Sí, es verdad. Había una moto que la habíamos mandado a arreglar porque se había fundido. Y después de tanto tiempo llegó andando. Me la trajeron a mi casa, di una vuelta al barrio como a las seis de la tarde y me chocó un auto", relató el cantante. "Arrastré media cuadra, me tiré agarrado de la moto, sin soltarme para no salir volando. Y bueno, esa secuencia fue así. Yo no tenía medias en ese momento. Imaginate que te ves así, como que el talón está salido”. Jey, muy impresionado por la anécdota, le respondió: “Ay, ¡qué impresión! Dejate de joder. Es como las uñas contra el pizarrón”.