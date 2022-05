Isabel Macedo sorprendió al contar cómo fue actuar con L-Gante: "Fue elegido"

La actriz se refirió a la participación de L-Gante en un filme del que ella formó parte y dio a conocer su opinión sobre el desempeño del cantante. Isabel Macedo regresó a su profesión tras años de no encarar proyectos actorales.

Isabel Macedo se expresó sobre la participación de L-Gante en el filme Franklin, historia de un billete y reveló su opinión ante los dotes actorales del cantante de Cumbia 420. La protagonista de Guapas se acercó nuevamente a su profesión tras permanecer años alejada y dedicada a la familia que formó con Juan Manuel Urtubey.

"La participación de L-Gante fue súper fresca, natural. Me pareció que cada uno está muy bien en el papel para el que fue elegido", expresó la actriz de ADDA en diálogo con Revista Gente y así reveló que el intérprete de Bar podría dedicarse a la actuación.

El filme pertenece al género del suspenso policial y está protagonizado por Germán Palacios, Sofía Gala Castiglione y Daniel Aráoz. La trama se basa en un boxeador que hizo trabajos ilegales para un mafioso durante años, por lo que pasó un tiempo en la cárcel. Al salir de prisión, debe asesinar a una prostituta con quien ha tenido una relación amorosa oculta y así comienza el nudo de la película.

Isabel Macedo sobre la familia ensamblada que formó

La antagonista de Floricienta se expresó sobre la relación de su hija Isabel con los hijos del anterior matrimonio de su esposo. "La aman, ella es la reina de la casa. Todo el tiempo preguntan por ella y me piden que les mande fotos y videos cuando no están acá. Ella también los tiene muy presentes en su vida y para mí es importante que así sea", enunció Macedo. Y agregó: "Si ella me dice algo de sus hermanos o que los extraña, agarramos y le mandamos un mensaje. Ellos están en la adolescencia y también tienen sus vidas, sus amigos, sus cosas... yo los quisiera tener todo el día pegados".

Macedo también se refirió a cuán dedicada es cuando se trata de eventos familiares y soltó: "Me siento mucho más cerca de mí si hago las cosas como yo quiero. Me parece que el amor se transmite en hechos, entonces que todos sus hermanos estuvieran recortando las revistas de Paw Patrol, mi cuñada que se fue corriendo a comprar una goma eva para decorar, Belita con su tijera también participó", en alusión a los preparativos para el cumpleaños de su hija.