Impactantes revelacioes de Karina Jelinek sobre la maternidad

La celebridad se explayó en Nosotros a la Mañana sobre una trascendental decisión que tomó para convertirse en mamá.

La modelo Karina Jelinek se expresó sobre sus ganas de ser madre e hizo referencia al método que utilizará para conseguir su sueño. Según sus declaraciones, la ex participante de Bailando por un Sueño acudirá a una técnica de subrogación de vientre para traer a su hijo al mundo. A pesar de haber revelado esa información, Jelinek decidió no mencionar el motivo por el que no puede tener al bebé en su vientre.

“Los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños. Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado”, comenzó su relato la celebridad, en Nosotros a la Mañana, y así evidenció su negativa a revelar el motivo del método que escogió. Más tarde, hizo referencia a los comentarios detractores que recibió, alusivos a que la razón de su decisión habría tenido que ver con que no quería perder su silueta.

Por supuesto que Jelinek desmintió esa versión y dejó en claro que se trata de un problema mucho más complejo, que elige no compartir en los medios porque pertenece a su intimidad. “Algunas personas dijeron que no quiero tenerlo porque no quiero engordar. Personas ignorantes, comentarios tontos. Cuando no saben de mí, ni el por qué”, expresó la estrella de la TV y luego agregó: “Conozco a personas y amigas que tuvieron más de cinco hijos y están bien. No tiene nada que ver con el físico. Me dolieron esos comentarios porque hablan sin saber. También me gustaría adoptar”.

Por otro lado, la celebridad también hizo alusión a sus deseos de adoptar un niño por la gran cantidad de huérfanos que hay en el país, que necesitan una familia que les de contención y educación. A pesar de esa realidad, las burocracias para acceder a una adopción hicieron que Jelinek decline su búsqueda y acuda a la subrogación de vientre. “Hay muchos niños que no tienen hogar, pero es difícil”.

“Siempre tengo razón”

Hace algunas semanas, Jelinek fue noticia después de que Yanina Latorre y Ángel de Brito compartieran un intercambio de tweets. Después de que la panelista expusiera a Karina y revelara que estaba en pareja con una chica, se viralizó una foto de la modelo mientras se besaba con una mujer. De esa manera, Latorre se vanaglorió por haber expuesto la intimidad de la celebridad sin su consentimiento. “Siempre tengo razón”, escribió en su posteo. En su momento, cuando Yanina había revelado la información sobre ella, Jelinek había pronunciado: “Me calenté porque no tiene que hablar de mi intimidad ni nada de eso. Yo nunca me metí con ella”.