Karina Jelinek y una experiencia traumática con su perra: "Se comió la protección"

La invitada a PH: Podemos Hablar dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff. La experiencia traumática de Karina Jelinek con su perra, contada por la propia protagonista.

En el programa de Andy Kusnetzoff muchas veces se realizan confesiones o revelaciones que tienen que ver con el ámbito íntimo o privado. Y en este caso fue Karina Jelinek quien, en PH: Podemos Hablar, sorprendió a todos los presentes con una anécdota en la que su perra jugó un papel fundamental. "Se comió la protección", lanzó la modelo, graficando así el momento traumático que le tocó atravesar.

"Al terminar una intimidad, tengan cuidado si tienen animales porque... Uno de mis perritos se comió la protección. Eso fue lo peor que me pasó. Dije 'ay, me muero'. Tengan cuidado si tienen animales, fue lo peor que me pasó", comenzó diciendo Karina Jelinek, quien dejó a María O'Donnel sin palabras y con la boca literalmente abierta.

Acto seguido, la protagonista añadió: "Mal que quedó ahí, hay que tirarlo, envolverlo en un papelito y demás. La perra se llamaba Nala, se lo comió como si fuese un juguete. Me di cuenta cuando lo devolvió". En ese momento, Andy Kusnetzoff pasó a otro tema y recordó los tiempos en que Jelinek fue esposa de Leonardo Fariña, de quien ya está divorciada.

Los problemas psicológicos que Yanina Latorre le provocó a Jelinek

Karina Jelinek rompió el silencio y confesó las alteraciones psicológicas que comenzó a sufrir a raíz de los dichos de Yanina Latorre sobre su vida privada. Mediante las redes sociales, la modelo cruzó a la mediática luego de una irregular presentación en el Cantando 2020 y le atribuyó su tensión a la información filtrada por la panelista de LAM.

"¡Vos sos la que menos tenes que hablar! ¡Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten! ¡Nunca llegue tarde! ¡Siempre avise que no venia temprano y solo directo al ensayo de piso! Así que no digas cualquier cosa, ¡siempre ensayo! Callate", fueron las palabras de Jelinek, quien le contestó en forma directa a Latorre mediante Twitter luego de que esta afirmara que la cordobesa no ensaya para las galas del certamen.

"Karina no ensaya. Llega tarde. Injusto para los demás. Encima miente", fueron las palabras que desataron la furia de Jelinek. Sin embargo, la polémica entre la modelo y Yanina Latorre fue generada semanas atrás "gracias" a una información que la mediática filtró sobre la vida privada de la otra protagonista de este artículo.