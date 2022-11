Icardi y Wanda Nara enfrentan los rumores de embarazo: la foto que lo confirma

Mauro Icardi publicó una foto con Wanda Nara que despertó rumores de embarazo.

Mauro Icardi y Wanda Nara se reconciliaron, después de la pelea mediática que fue replicada por todos los medios de espectáculo. En las últimas horas, el jugador del Galatasaray publicó una foto con ella, muy acaramelados, y deslizó la posibilidad de tener un hijo próximamente.

En su cuenta de Instagram, Icardi publicó una historia con Wanda Nara donde están abrazados tras la paradisíaca mini luna de miel en Maldivas. "Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. No dudes de cuánto te amo. Espero volver con G", le expresó la mediática en un mensaje privado que compartió el futbolista, acompañado del emoji de un bebé.

El posteo de Mauro Icardi y la réplica de una página de espectáculos

"Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de tus deseos", expresó el futbolista, quien recordó cuando hace un tiempo deslizó esta misma posibilidad, justo antes de que se peleen. Ambos ya tienen dos hijos llamados Isabella y Francesca.

Semanas atrás, vincularon intensamente a la jurado del programa de Telefe Quién es la máscara con L-Gante, tras varios encuentros a solas. Sin embargo, la reconciliación con Mauro Icardi es un hecho. "Pronto volveremos con G", concluyó.

La filosa respuesta de Mauro Icardi a una influencer

Mauro Icardi se pudrió de que duden de su supuesta reconciliación con Wanda Nara y salió con los tapones de punta contra @gossipeame, un conocido perfil de Instagram de espectáculos y farándula. "Te noto un poco resentida", le remarcó el futbolista desde sus vacaciones en las Islas Maldivas a la influencer.

Wanda Nara confirmó hace algunas semanas que le había solicitado el divorcio a Mauro Icardi mientras se rumoreaba que tenía una relación con L-Gante, pero muchos descreen de esta crisis y aseguran que se trata de una movida de prensa. Además, la empresaria tras volver a Turquía para reencontrarse con sus hijos, se fue de vacaciones con el futbolista a las Islas Maldivas, un destino que ya habían visitado previamente.

Cansado de que cuestionen esta nueva oportunidad que se habrían dado Icardi y Nara, el deportista salió a responderle con todo a la dueña de la cuenta de Instagram @gossipeame. Es que la influencer lo acusó de bebotear con sus publicaciones y puso en duda su reconciliación, lo que provocó la bronca del delantero del Galatasaray.

"Te noto un poco resentida en cada posteo que me dedicás", comenzó picante el futbolista, replicando la publicación de @gossipeame. Pero lejos de quedarse ahí, Icardi siguió muy filoso contra la influencer: "Me parece que te comiste el papel, ni mi mujer me hace tanto planteo como vos".