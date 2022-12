Guillermina Valdés y Tinelli, juntos en un video en redes: "Marce presente"

Guillermina Valdés publicó una historia en su cuenta de Instagram donde aparece Marcelo Tinelli. El video.

Guillermina Valdés sorprendió a todos por una publicación realizada en sus redes sociales. La empresaria compartió un video en sus historias de Instagram junto a Marcelo Tinelli, su expareja, teniendo muy poca relación y estando más alejados que nunca desde su ruptura.

En sus redes sociales, Guillermina Valdés suele compartir distintas imágenes vinculadas a la moda y rutinas de skin care para interactuar con sus seguidores. Sin embargo, un detalle cambió el foco de su posteo en Instagram: la presencia de Marcelo Tinelli en el video.

"Les vuelvo a compartir mi rutina. Marce presente en ese momento, 2021", escribió la actriz y empresaria, dejando en claro que el contenido que publicó no es reciente, sino que data de cuando eran pareja. El asombro se dio porque hace meses que están separados y nunca más volvieron a compartir algo juntos.

Valdés se encuentra en medio de eventos de moda y en la antesala del estreno de la obra teatral Los 39 Escalones, junto a Facundo Arana. Por su parte, Tinelli está en el Mundial Qatar 2022, renunció a la conducción de Canta Conmigo Ahora y planea volver a la televisión con otro formato en 2023.

El comentario de Guillermina Valdés que pone nervioso a Tinelli

Guillermina Valdés estuvo presente en un evento y fue interceptada por el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. La actriz y empresaria habló de su momento personal tras la separación con Marcelo Tinelli e hizo un comentario sobre la presencia del conductor y su hijo en el Mundial Qatar 2022.

"Habitualmente cuando las mujeres se separan cambian el look y todo. Vos estás bomba siempre pero no te hiciste nada", le indicó el notero. "No, no me cambié el color de pelo. Más internos son mis cambios, no se ven tanto", respondió Guillermina con una sonrisa en la cara.

Inmediatamente, el periodista quiso saber de su vida sentimental tras haberse separado del conductor de Canta Conmigo Ahora. "¿Seguís solita? Porque siempre se te adjudica algún romance", preguntó. "¿Viste? Ya tuve como cuatro novios", expresó sin dar muchos detalles. Allí fue cuando comenzó a hablar de la estadía de Lolo, el hijo que tiene con Tinelli, en el Mundial Qatar 2022.

"Estoy saliendo un poco más. Tengo tres hijos más, no es el único. Pero están más grandes, así que me siento un poco rara por momentos de tener estos espacios, estos tiempos", confesó. Al mismo tiempo, dijo que está "disfrutando y feliz por él. Uno extraña un poco, pero cuando ve que está viviendo una experiencia así, me pone muy contenta".