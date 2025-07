Guido Kaczka se emocionó al hablar de la Locomotora Oliveras: "Guerrera".

La muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, ocurrida este lunes, generó una fuerte conmoción en el ambiente del deporte y la televisión. En Buenas noches, familia, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece, la noticia fue recibida con profunda tristeza.

Guido, visiblemente conmovido, le dedicó unas palabras a la ex campeona mundial, a quien había conocido años atrás cuando participó en A todo o nada. “Me agarró en el pasillo y me decía: ‘¡Pero pegá, pegá maricón! Vos sos muy bueno con el bla, bla, pero pegá’”, recordó entre sonrisas nostálgicas.

Luego, compartió una anécdota inolvidable: “Me regaló unos guantes y me decía ‘sacá lo que tenés adentro’. Le empecé a tirar piñas y me gritaba: ‘¡Así! Quiero que me duela’”.

Durante el programa, también estuvo presente Jorge “Locomotora” Castro, quien reveló que había recibido noticias alentadoras sobre la salud de Oliveras pocas horas antes de su fallecimiento. “Hoy me llamaron al mediodía que estaba bien, que había mejorado, que había movido la mano, que abrió los ojos. A las tres horas me llamaron para decirme que había fallecido. Una lástima, se fue una campeona”, expresó con pesar.

Guido cerró el homenaje con palabras cargadas de afecto y admiración: “Tenía un fuego adentro que te contagiaba. Se nos fue una mujer única, una guerrera de verdad”.

El conmovedor adiós del "Roña" Castro a la "Locomotora" Oliveras

Jorge "Roña" Castro despidió con profunda tristeza a su colega y amiga Alejandra "Locomotora" Oliveras, la reconocida exboxeadora que falleció recientemente. Con palabras cargadas de afecto y admiración, el ex campeón mundial recordó la personalidad arrolladora y el espíritu luchador de Oliveras.

“Siempre fue una mujer con una energía tremenda, muy alegre, y le tuve muchísimo cariño”, expresó Castro. “Tenía ese modo de hablar bien de campo, que usaba para alentar a todos los que tenía cerca. Para mí, fue una campeona del mundo que nunca tuvo el reconocimiento que merecía”.

El “Roña” también remarcó las dificultades económicas que atravesó su colega, a pesar de haber conseguido un Récord Guinness por coronarse campeona mundial en cinco categorías distintas. “Nunca ganó plata con los títulos que logró. Hace unos años estaba pidiendo una casa para poder vivir”, lamentó.

Con evidente pesar, Castro cerró su mensaje destacando la fuerza con la que Oliveras enfrentó cada obstáculo: “Fue una mujer que se jugó todo por salir adelante, y lo logró. Me duele mucho su partida”.