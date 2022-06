Gravísima denuncia contra Valeria Mazza: "Yo vi fotos"

El abogado de los jóvenes que le pegaron al hijo de Valeria Mazza apuntó directamente contra la modelo.

Valeria Mazza quedó en medio de la polémica por la golpiza que sufrió su hijo Tiziano Gravier. La modelo deberá presentar las pruebas necesarias para no tener problemas con la Justicia, ya que el representante legal de los atacantes disparó directamente en contra de la empresaria.

El violento ataque del que fue víctima Tiziano Gravier tuvo un giro inesperado luego de que el abogado que defiende a los agresores pusiera en duda los dichos y las afirmaciones que Valeria Mazza hizo en los medios y a través de sus redes sociales. El representante legal no tiene pruebas de la cirugía ni del tratamiento médico que recibió el hijo de la modelo.

La foto a la que hace referencia el abogado.

Se trata de Jorge Bedouret, quien está al frente de la defensa de los agresores. El letrado, en diálogo con Cadena 3 Rosario, manifestó: "Las fotos muestran que no tenía ninguna marca en el cuerpo, ni cicatriz de la cirugía. Primero y principal, nunca tuve acceso al informe médico de la supuesta operación en Buenos Aires".

Como si eso fuera poco, el abogado agregó: "Yo vi fotos después de la operación que son muy llamativas. La víctima está sentada en una cama, semidesnuda porque tenía unos cables y algunas cosas en el pecho. Pero no tenía ninguna marca en el cuerpo ni portaba marcas de cirugía. No estaba vendado ni nada de eso". De esa forma puso directamente en duda el relato que comunicó Valeria Mazza.

Jorge Bedouret expresó su necesidad de ver los documentos médicos del tratamiento que recibió el hijo de Valeria Mazza, ya que descree de los dichos de la modelo: "Yo lo que necesito para probar que existió esa cirugía es un informe médico. ¿Qué cirugía se hizo?, ¿Había realmente una fractura?, no lo sé".

La denuncia de Jorge Bedouret contra el fiscal del caso

Jorge Bedouret denunció que fiscal a cargo del caso, Rodrigo Santana, tiene la presión de llamados telefónicos constantes que estaría recibiendo. Según lo que hizo público el abogado de los detenidos: "No solo lo presionan funcionarios públicos, judiciales y ejecutivos. También el fiscal está entongado con el juez".

El representante legal de los acusados no se va a quedar de brazos cruzados y reveló que apelará la detención de sus defendidos. Pero eso no es todo, ya que el letrado, antes de terminar la entrevista dejó en claro lo siguiente: “Durante los próximos días, vamos a avanzar con algunas cosas que no puedo revelar todavía”.