La drástica decisión de la China Suárez tras la visita de Wanda Nara a Susana

La decisión de la China Suárez tras la visita de Wanda Nara a Susana.

Este domingo, Wanda Nara se sentó en el living de Susana Giménez y contó toda su verdad sobre la infidelidad de su expareja Mauro Icardi junto a la China Suárez hace tres años. En ese contexto, se refirió a la exCasi Ángeles como "roba maridos" y detalló cómo fue en el encuentro que tuvieron el pasado fin de semana en un reconocido restaurante porteño donde protagonizaron un tenso cruce.

Luego de varias especulaciones al respecto, y varias fotos filtradas que vuelven a involucrar a La China Suárez como la tercera en discordia, la conductora de Bake Off brindó una extensa entrevista en donde reveló cómo continúa la separación con el jugador de fútbol.

En primer lugar, Nara dejó en claro que está separada de Icardi y oficializó su relación con L-Gante. En este marco, contó que la disputa con su ex está cada vez más difícil y que incluso ya tienen fecha para la audiencia del divorcio: en marzo se irán a marzo para cerrar el trámite legalmente. Precisamente, la conductora dejó en claro que el inicio del fin de su matrimonio fue la infidelidad de Icardi a ella con "La China" Suárez. "Yo intenté recuperar mi matrimonio en estos tres años, pero no pude", aseguró.

"Esta situación de hace varios años hizo que tengamos varios cortocircuitos en el medio. Nos peleábamos siempre con el mismo fantasma de esto que había pasado. Antes de eso yo le dedicaba el tiempo a él, hasta dejé de trabajar porque a él no le gustaba que trabaje", sumó. Por diversas razones, entre ellas la responsabilidad que le cayó por la actitud de Mauro al querer dejar el fútbol mientras juagaba en el PSG, Nara decidió volver a apostar por su matrimonio pero no funcionó como esperaban.

A tres años de esta infidelidad, el matrimonio está oficialmente terminado, pero la situación está complicada: una denuncia por violencia por parte de ella y diversos "escrachos" en redes sociales por parte de los dos. “Cuando yo le digo de mi relación con Elián, a él no le gusta y se viene a Argentina, yo estaba en Brasil con L-Gante. Cuando llego lo encuentro de vuelta en el departamento y ahí le dije ‘Mauro tenemos que hacer algo’. Él sabía que yo estaba en Brasil y me llegaban mensajes muy raros diciéndome ‘te amo, te extraño. Te espero en casa’”, explicó al respecto. "Cuando yo llego a buscar cosas a mi casa, entre ellas mis llaves de la casa de fin de semana y ropa, para irme y no pasar esa noche con el, el me encierra en el vestidor", sumó sobre su encuentro con Icardi cuando volvió de vacaciones.

"Entonces, hablé con mi abogada y me dijo que tome cartas en el asunto. Yo no quería que se hiciera público, pero sabía que es lo siempre pasa: me hice una pericia psicológica y me enteré el resultado por los medios", contó. Finalmente, contó lo que más le molestó de la situación: "Al otro día de que viéramos a La China en Gardiner, él tenía una pericia psicológica muy importante para la tenencia de las chicas. Él dos veces no fue y a mí me dan la tenencia hasta que él no se haga la pericia. Él hoy no puede ver a sus hijas. Entonces él fue después de haber pasado la noche con ella. Me enteré que fue a hacer la pericia con ella y borracho. Sentí que no se lo estaba tomando en serio".

Cuál fue la reacción de la China Suárez tras los dichos de Wanda Nara

A casi 24 horas de la entrevista de la conductora de Love is Blind con la diva de los teléfonos, Eugenia "China" Suárez decidió llamarse al silencio en todas sus redes sociales. Pese a que es una usuaria muy activa, sobre todo en Instagram, la última vez que la a actriz compartió algo en la aplicación fue el día sábado donde compartió un dump de fotos de ella, sus hijos, algunos viajes, sus outfits y los almuerzos y cenas más ricos que degustó en el último mes. Por otro lado, también "desapareció" de Twitter donde suele likear y repostear los comentarios con los que se encuentra de acuerdo. Se cree que en las próximas horas, la mediática podría lanzar un comunicado para expresar su lado de la historia.