Grave acusación contra Sofía Zámolo por abandono infantil: "Agresiva, manipuladora y falsa”

Sofía Zámolo fue acusada por su excuñada de querer dejar a su sobrina de 3 años en la calle. La denunciante también reveló los episodios de violencia que vivió con ella.

Sofía Zámolo fue acusada por su excuñada Silvina Flores, expareja de su hermano Diego Zámolo, de haberla dejado en la calle con su hija de 3 años. La mujer lo contó todo durante una entrevista en la que aseguró que Sofía es “agresiva, manipuladora y falsa” y que oculta su verdadera personalidad.

Según contó Silvina, Sofía le puso una orden de desalojo del hogar en donde vive con su hija Emma. Por otro lado, también reveló que Diego ejercía violencia de género sobre ella y que hay expedientes en la Justicia al respecto. “En marzo de 2016 empecé una relación sentimental con él. Yo ya lo conocía (a Sofía), en abril ya el mes nos mudamos a vivir juntos en una propiedad que él tenía en Tigre. Yo quedo embarazada de Emma en julio de 2017, me entero una semana después y por ese motivo decidimos mudarnos a una casa más grande”, comenzó Silvina, en diálogo con Ulises Jaitt en Radio Ensamble.

Sofía Zámolo con Emma y su familia.

Silvina dice que a partir de entonces Diego se puso violento con ella y ahí es cuando iniciar acciones legales. “Antes de que yo quedara embarazada, tuve una cirugía y él empezó a romper mis cosas. La cosa se empezó a poner más grave, lo quise filmar, tiró mi teléfono y me empujó y me tiró contra un perchero y yo estaba recién operada”, continuó.

“Diego se va de acá por una exclusión del hogar en noviembre de 2018, con perímetro que no puede acercarse a mí a 300 metros y me dan el cuidado personal de Emma provisorio. En julio de 2019, ella presenta esa demanda de desalojo, sabía que Emma y yo vivíamos acá”, continuó.

Los episodios de violencia que Silvina Flores vivió con Sofía Zámolo

Sobre la familia Zámolo, dijo que son “personas frías y con una maldad tremenda”. “Sofia era una de las personas encargadas de buscar a Emma en su domicilio y llevarla con el padre. Un día se baja del auto totalmente enajenada, desorbitada y me empieza insultar delante de mi hija, me empieza a decir ‘qué me mirás’ y yo pensé que me iba a pegar”, relató.

También contó que en esa familia las peleas suelen terminar en gritos y la violencia y que más de una vez Sofía se peleó con su hermano y con su marido terminó revoleándoles un plato por la cabeza. “Yo no entiendo como ella es embajadora de Unicef. Siempre está poniendo links ayudando en causas benéficas para niños y deja a la sobrina en la calle sin ninguna opción ni alternativa. Encima en una casa que ella dice que es de ella pero en realidad no es de ella, es de Diego, yo eso te lo puedo firmar donde quieras”, cerró la mujer