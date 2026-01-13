Graciela Alfano reveló lo que pasó con Macri tras su separación de Juliana Awada: "A las 4 de la mañana".

El fin de semana se confirmó la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años de relación. Durante los días siguientes surgieron varias especulaciones al respecto, pero ahora el tema volvió a estar en el foco de la atención televisiva luego de que Graciela Alfano revelara lo que pasó con el expresidente en los días posteriores a su separación.

En diálogo con Marina Calabró para Diario con Mariana (América TV), la famosa vedette confesó que tuvo contacto con Macri en medio de la polémica por su separación. "Hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana", reveló Alfano refiriéndose al martes 12 de enero por la madrugada. Asimismo, reveló que la noticia de la separación la tomó desprevenida: "No estoy al tanto de la vida amorosa de esta querida pareja. Juliana es una divina. Pero bueno, a veces las cosas se terminan”.

Así, Alfano contó detalles del mensaje que le llegó: "Yo no sé si él me escribió a las 4 de la mañana o a mi me volvió el Wi Fi. Pero yo recibí el mensaje a esa hora”. Lejos de sentirse disgustada con esta sorpresa, Graciela Alfano reveló que le entusiasma la idea de reencontrarse tras su romance "secreto" en los 90: “A mi me parece fabuloso. Sí, yo tuve un romance con él y me encanta”.

Por último, Alfano reveló que, en un principio, pensó que el mensaje era falso, hasta que Macri le envió un mensaje de voz para rectificar que era el. "Entonces le respondí 'ok, vayamos a comer'. Todavía no había explotado esto con Juliana. Yo pensé que íbamos a ir a comer con ella”, sentenció.

Juana Viale desmintió los rumores de romance con Mauricio Macri

Sin nombrar explícitamente al político, pero en clara alusión a la "fake news" del momento, Juana fue contundente: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama".

Viale hizo hincapié en la estrategia legal que utilizan algunos comunicadores para lanzar bombas sin pruebas. "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente", disparó, asegurando que la mentira "es un camino corto".

Visiblemente molesta, la actriz cargó contra quienes cobran por "desinformar": "No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para 'des' informar, lastimando y mintiendo".