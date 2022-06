Gimena Accardi mostró cómo quedó su hombro a cuatro meses del accidente: "Tiene fallas"

La famosa actriz se refirió al accidente que la obligó a poner en pausa su carrera y mostró cómo quedó su brazo tras la intervención quirúrgica.

Gimena Accardi reapareció en las redes y mostró cómo avanzaba la rehabilitación de su brazo luego de haber sido intervenida quirúrgicamente. Hace cuatro meses atrás, la actriz sufrió un accidente doméstico y como consecuencia se fracturó una de sus extremidades superiores. En ese momento, la artista decidió hacer una pausa en su carrera para recuperarse y este esfuerzo empezó a dar sus frutos.

A través de su cuenta de Instagram, Gimena Accardi interactuó con sus seguidores y decidió mostrar un emotivo video: mientras realizaba sus ejercicios diarios, notó que su hombro respondía bien al tratamiento y que incluso tenía mucha más movilidad que antes. Contenta, la artista no dejó pasar la situación y, pese a que era un video casero para sus médicos, la pareja de Nico Vázquez no quiso dejar de compartirlo con sus fanáticos.

"Después de 4 meses ya puedo estirar mi brazo de titanio casi en su totalidad, y mientras grababa un saludito al sol para mostrarle a mis kinesiólogos, arrancó ese temón de Rosalía", comenzó por describir Gimena Accardi en su cuenta de Instagram y generó gran emoción por el avance que notó en la movilidad de su hombro.

"Sentí que quedó algo medio lindo y relajante, así que lo comparto por si quieren hacerlo. Tiene fallas pero la intención es lo que vale", sentenció Accardi muy contenta. Rápidamente, este posteo recolectó miles de likes y cientos de comentarios de famosos y fanáticos que celebraban el gran logro de la cantante en medio de un año complicado.

Gimena Accardi reveló cómo su accidente le cambió la vida

Tras haberse sometido a una operación de urgencia por una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero, sumado a los meses de recuperación, su vida se puso en pausa y se vio obligada a mirar hacia su interior. A partir de este accidente, Gimena Accardi asegura estar mucho más sensible y conectada con sus sentimientos de lo que estaba antes.

“Me da mucha emoción estar acá otra vez y volver a subirme a un escenario a hacer lo que amo. Quería pasar por acá para decirlo públicamente que estoy muy feliz”, comenzó Accardi tras anunciar que retomaba la actividad laboral. A pesar de la vergüenza que le da hablar de sus emociones, confesó que ahora llora “todo el tiempo, como las personas normales”, cosa que antes no le ocurría. “Me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía como la gente lloraba todo el tiempo... Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte”, reflexionó.

“Y ahora se abrió una canilla que no cierra. Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil o tonta, mostrarme así es un gran paso para mí”, continuó la actriz, y explicó que la vida la hizo “ser muy fuerte” pero también armarse “una coraza dura e impermeable”. “Parece que una triple fractura la rompió y no se va a cerrar ni con ocho clavos”, bromeó.

“Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo re agradezco”, se despidió, muy emocionada.