Andy Kusnetzoff repartió palos para la Metro, a pocas semanas de su debut en Urbana Play FM.

Meses atrás los oyentes de Radio Metro se enteraban que las figuras más famosas abandonaban la emisora para cambiarse a otra empresa. A pocas semanas del debut oficial de Urbana Play FM, Andy Kusnetzoff retomó su clásico Perros de la Calle con un fuerte descargo: "Me merecía otro tipo de despedida".

"Mi despedida de Metro fue un poco traumática porque tuve que despedirme en una hora, lo que me hubiera gustado que fueran tres semanas. Así que hice lo que pude, ¿viste? Me pareció injusto para mí y para el oyente también. Pero bueno, a veces las despedidas son como se pueden", confirmó Andy en una entrevista con La Nación.

También, sumó: "No quiero entrar en detalles de algo que ya fue, pero me hubiera gustado, me parece que me merecía otro tipo de despedida. Todo lo que termina, termina mal, dice Calamaro. De mis compañeros sí me pude despedir. Pero más que nada de los oyentes, del lugar, de la radio en la que estuve 19 años. Pero no importa, estoy ahora metido con esto, con todo".

Y señaló que no fue para nada sencillo pelear para llevarse el nombre del programa con las autoridades de Metro: "Fue parte de la disputa. Pude negociar despedirme una hora y llevarme el nombre. Es ‘Perros de la Calle’, pero me gusta ponerle ‘Perros 2021’ como otra etapa. Le iba a poner ‘Día de Perros’, lo registré y todo, pero después dije: ‘Estoy tratando de acercarme a algo de lo que soy".

"Fui, soy y seré un perro de la calle. También es porque siento que es una continuidad, ¿no? Si yo me retirara e hiciera un programa a la noche, distinto, le pondría otro nombre, pero la verdad es que es como continuar esta suerte de epopeya que empezó en 2002. Me gusta que esté montado sobre la historia y los cambios son parte de lo que hace que uno pueda seguirla", cerró Kusnetzoff, quien ahora comparte la conducción junto a Lizy Tagliani.

Cabe destacar que María O'Donnell, Julieta Pink, Sebastián Wainraich y Matías Martín también mudaron sus programas a Urbana Play FM, con nuevos columnistas y equipos renovados.