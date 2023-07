Fuerte denuncia de Marcelo Tinelli por el uso de su imagen: "No entiendo quién autorizó"

El reconocido conductor hizo un fuerte descargo en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

Marcelo Tinelli hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales que puso entre las cuerdas a los organizadores de un evento. El reconocido conductor "escrachó" al evento en sus historias de Instagram y pidió una explicación por el uso de su imagen.

A semanas del debut del Bailando 2023, Tinelli viajó a Estados Unidos junto a su hijo menor, Lorenzo, para visitar a Lionel Messi en su debut en el Inter de Miami. Sin embargo, se llevó un gran disgusto en medio de sus vacaciones al ver que una fiesta en Paraguay estaba haciendo uso de su imagen sin su consentimiento.

Según compartió en sus historias, en donde se puede ver el flyer del evento, la fiesta llamada "Tinelli's Friends" se organizó a raíz del día del amigo. En el folleto virtual se puede ver una foto de Luciano "El Tirri" y de Fran Tinelli, el primo y el hijo del conductor, y aseguran que serán los DJ'S invitados al evento.

Rápidamente, Marcelo reaccionó a la fiesta contundente. "Todavía no entiendo quién autorizó el nombre de esta fiesta en Asunción. Luciano me dice que el no fue y Francisco tampoco", lanzó en un principio. Luego, remató: "Igual está todo bien, porque además justo estoy en Paraguay en esos días. Pero no sé, me parece muy raro todo".

La fuerte denuncia de Marcelo Tinelli a través de sus historias de Instagram.

La impensada convocatoria de Tinelli a Mirtha Legrand: "Ojalá que puedas"

A semanas de volver a la televisión con el Bailando 2023 y tras romper su contrato de años con El Trece, Marcelo Tinelli le hizo una peculiar propuesta a Mirtha Legrand. El famoso conductor hizo pública una convocatoria a su colega que llamó la atención en medio de las negociaciones para que la diva regrese a la pantalla chica.

Hace ya un tiempo que el regreso de la famosa conductora a la televisión se tornó complicado, ya que las negociaciones con los canales no dieron frutos y Nacho Viale no llegó a un acuerdo con ninguna señal pese a la reiterativa insistencia de Mirtha para volver a trabajar. Pero justo cuando la vuelta de la conductora parecía imposible para este año, Tinelli hizo un peculiar posteo que llamó la atención.

La historia de Tinelli junto a Mirtha Legrand.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró su entusiasmo por que Legrand vuelva a formar parte del canal de Daniel Vila junto con él. "Ojalá querida Mirtha Legrand puedas venir este año con nosotros a América TV", empezó por escribir el ex de Guillermina Valdés junto a una foto con la diva de los almuerzos.

Por último, remarcó: "Sería un placer. Te queremos volver a ver en la tele y en nuestra pantalla". Cabe destacar que Nacho Viale entró en negociaciones con El Trece, Telefe y América TV para que su abuela vuelva a la televisión de forma definitiva tras la pandemia. Sin embargo, la información que trascendió es que no llegaron a acuerdos tanto contractuales como económicos.