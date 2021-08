Florencia Peña rompió el silencio sobre su vínculo con Érica Rivas

La artista se expresó en Los Mammones sobre el conflicto de su colega con sus demás compañeros de la ficción.

La actriz Florencia Peña se explayó sobre cómo quedó su relación con su colega Érica Rivas tras los altercados ocurridos el año pasado, cuando la intérprete de María Elena Fuseneco renunció a ser parte de la versión teatral de Casados con Hijos. Los motivos que la artista había dado sobre su decisión tenían que ver con mensajes sexistas, machistas y antiveganos que dejaba, según su criterio, el texto de la obra.

“Y que les agradezco muchísimo que le guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro. En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, expresó Érica Rivas en el descargo que publicó en sus redes en abril del año pasado, tras haber sido desvinculada de la obra.

“Quiero aclarar que no me bajé del proyecto. Antes de empezar la cuarentena los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo”, concluyó la celebridad en aquel momento, cuando, tras haber planteado algunos cambios en el libro, no pudo ponerse de acuerdo con el director, Guillermo Francella, y los autores, Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón.

Después de ese conflicto, Peña se refirió a su vínculo con su ex compañera en una charla con Jey Mammón en Los Mammones y aseguró: “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. ¡Muchísimo! Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada femenina sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

“La verdad que es incómodo. Porque hay cosas que nunca te contaría por respeto, porque soy una mujer respetuosa y porque creo que no es por ahí. Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él”, continuó su descargo la intérprete de Moni Argento y remató: “Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada”.

El enojo de Flor Peña tras las operaciones machistas en su contra

Ayer al mediodía, en su ciclo Flor de Equipo, Peña se refirió a las acusaciones que recibió por su visita al presidente, Alberto Fernández, el año pasado. “¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, expuso, entre lágrimas, la actriz.