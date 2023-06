Filtran por qué se separaron Alejandro Sanz y Rachel Valdés: "Guerra"

El cantante español y la modelo cubana le pusieron fin a su relación de casi cuatro años. Los rumores de ruptura comenzaron con los alarmantes publicaciones del artista sobre su estado de ánimo.

Alejandro Sanz cautivó al público argentino en los 7 conciertos que brindó en Buenos Aires, Rosario y Córdoba en mayo. Sin embargo, el cantante llegó a los títulos de los medios de comunicación por los alarmantes mensajes que compartió en sus redes sociales sobre su estado de ánimo.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribió en Twitter para describir los padecimientos de su salud mental. El posteo despertó preocupación entre sus fans y en las últimas horas se filtraron algunos de los motivos que lo habrían llevado a ese estado.

Después de casi cuatro años de noviazgo, Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron su relación. Las especulaciones respecto de la ruptura se iniciaron con las publicaciones del estado de animo del artista español. Y tras confirmarse la separación, trascendieron los motivos que marcaron el fin de la pareja.

Hasta el momento, ni el músico ni la modelo cubana hicieron declaraciones al respecto, pero los medios españoles aseguran que Valdés ya abandonó la casa que ambos compartían en Somosaguas, en Madrid. Además, el periodista Aurelio Manzano, integrante del programa Espejo Público del canal Antena 3, reveló detalles sobre los motivos de la separación: existió “una guerra de titanes y de egos” que terminó dinamitando la relación.

“Él no hablará, pero si ella hablara abriría muchos melones. La relación empezó mal porque se solaparon relaciones”, apuntó Manzano, ya que en ese entonces Sanz aún estaba en pareja con Raquel Perera. La psicóloga fue la segunda esposa del artista español, estuvieron juntos durante 14 años y fueron padres de Dylan (12) y Alma (11).

“Rachel tiene mucho carácter. No facilitó la relación de Alejandro con Raquel Perera, la madre de sus hijos”, indicó el periodista español. Y añadió que Valdés abandonó Madrid rumbo a Barcelona con su hijo -fruto de un vínculo anterior- el pasado sábado “para poner tierra de por medio en esta separación”.

Alejandro Sanz frenó un show para hablar de su salud mental

Días después de su visita a Argentina y sus presentaciones en el Movistar Arena a comienzos del mes pasado, Alejandro Sanz acudió a Twitter para hacer un relato a corazón abierto sobre el mal momento personal que está atravesando. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer, pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el artista en la red social.

De todos modos, el cantante continuó con su gira, pues tenía una serie de conciertos por España. En ese contexto, el artista frenó uno de sus shows para dar un mensaje su público a raíz de su delicada situación. "Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", expresó.

"Yo tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido. Al final hay una cosa muy bonita que pasó que intenté sincerarme. Lo escribí porque lo sentí así", sostuvo sobre el tuit que se volvió viral mientras la gente lo coreaba. Colegas como Karina La Princesita, Ricardo Montaner y Luis Fonsi le dedicaron emotivas palabras, al igual que el aluvión de fans dispuestos a acompañar al popular intérprete en esta etapa de su vida. "Fue muy bello ver la reacción, muy bonito. Muchas gracias por el cariño", agregó.

Luego, antes de continuar con el espectáculo, el artista explicó que no le ocurrió nada en particular, ya que "a estas cosas nunca intentemos buscarles un por qué, no es por nada ni por nadie". Y concluyó: "Es un agujero que se te hace aquí de repente y no sabes muy bien por qué. Pero desde este agujero que tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí".