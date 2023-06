Alejandro Sanz frenó todo en medio de su show y preocupó por su salud: "En el pecho"

Alejandro Sanz habló sobre la fuerte revelación que hizo en sus redes sociales donde aseguró estar pasando por un momento complicado en términos de salud mental. Qué dijo en pleno show en vivo.

Alejandro Sanz estuvo en la mira de todos por haber realizado un posteo en sus redes sociales que generó preocupación vinculado a su salud mental. En este contexto, el artista que brindó un recital recientemente frenó todo para dar un mensaje su público a raíz de su delicada situación.

"Nunca olviden lo importante que es estar cerca de la gente que uno quiere", expresó en primera instancia Alejandro Sanz en una parte de su recital. El músico se presentó en España en el marco de su gira "Sanz En Vivo 2023" y aprovechó para charlar con su gente en un momento íntimo.

"Yo tengo mucha suerte, tengo que estar muy agradecido. Al final hay una cosa muy bonita que pasó que intenté sincerarme. Lo escribí porque lo sentí así", sostuvo sobre el tuit que se volvió viral mientras la gente lo coreaba. "Fue muy bello ver la reacción, muy bonito. Muchas gracias por el cariño", dijo.

En última instancia, antes de continuar con el espectáculo, el artista español explicó que no le ocurrió nada en particular, ya que "a estas cosas nunca intentemos buscarles un por qué, no es por nada ni por nadie". Y concluyó: "Es un agujero que se te hace aquí de repente y no sabes muy bien por qué. Pero desde este agujero que tengo aquí en el pecho les quiero dar las gracias por estar ahí".

Millones de dólares: Alejandro Sanz vive un dramático momento que pocos conocen

Alejandro Sanz está pasando por un difícil momento personal. Tras haber anunciado en sus redes sociales que está pasando por un episodio depresivo, se dio a conocer que el reconocido cantante y compositor español estaría viviendo una delicada situación económica. Algunos de sus seguidores especulan con que ambos motivos estarían relacionados y que, en parte, su angustia podría tener que ver con esto. Sin embargo, hasta ahora el artista no brindó demasiados detalles sobre su estado de salud mental.

Semanas atrás, Sanz había publicado un alarmante comunicado en sus redes sociales, en el que les hizo saber a sus fanáticos que estaba pasando por una crisis emocional, mientras se encuentra en plena gira, y que incluso había considerado suspender sus shows. En este contexto, salieron a la luz nuevos datos sobre el calvario que el cantante estaría atravesando en silencio.

Según informó el periodista Antonio Belachi en el programa español Espejo Público (Antena 3), desde hace un largo tiempo se sabe que Sanz tendría una deuda de unos 7,3 millones de dólares con una compañía, de la cual no se sabe el nombre. “Esta noticia ya se conocía desde hacía años, cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, comenzó el periodista.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad, la vendió por 10 millones de dólares”, detalló Belachi. Según esta información, estas deudas vendrían desde hace años, cuando el artista trabajaba con su representante anterior.