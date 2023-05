El desesperante mensaje de Alejandro Sanz que encendió las alarmas: "Ayuda"

Alejandro Sanz publicó actualizaciones sobre su estado de salud y reveló si continuará o cancelará su gira. Qué le pasó al cantante.

Alejandro Sanz publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales que desató una preocupación entre sus fanáticos. Días atrás, el cantante de 54 años había compartido que estaba pasando por un muy mal momento con respecto a su salud mental. En aquel descargo había dado a entender que estaba transitando un episodio depresivo, justo en medio de su gira mundial.

Sanz se estaba preparando para continuar su gira por España. Sin embargo, a través de las redes, le comentó a sus seguidores que estaba "triste y cansado" y que, durante los próximos días, iba a decidir si lo mejor para él era cancelar su gira o continuarla. Miles de artistas y usuarios de las redes le demostraron su apoyo y, ahora que pasaron unos días, volvió con actualizaciones.

"Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", comenzó en su posteo. Y con respecto a sus conciertos, agregó: "No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante".

En este sentido, el cantante destacó que quedarse encerrado en su casa no le parece una buena idea, ya que podría empeorar su angustia. "Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino", cerró el cantante. Una vez más, sus fanáticos y colegas le manifestaron todo su amor y apoyo.

El mensaje anterior de Alejandro Sanz que preocupó a sus fans

Anteriormente, Alejandro Sanz había publicado: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Y agregó, en referencia a los shows que tenía planificados: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil". Por último, cerró con un mensaje para todos aquellos que están pasando por un mal momento de salud mental. "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".