Familia ensamblada: la pareja de famosos que recibió el Año Nuevo con sus ex

Te contamos qué reconocida pareja de artistas recibió el Año Nuevo con la ex de uno de ellos, una familia ensamblada que sigue mostrando su buena onda.

Ya es el 2022 y muchos vínculos que en otros tiempos parecían extraños o imposibles, dejaron de serlo. Tal fue el caso de una nueva pareja de famosos actores, uno de los romances más resonantes del 2021, que decidió recibir el Año Nuevo con la exesposa del intérprete, con quien tiene dos hijos. Te contamos quiénes son las tres celebridades que despidieron el año como una familia ensamblada, un formato cada vez más usual en la sociedad.

Tras once años en pareja y dos hijos, Sabrina Rojas y Luciano Castro terminaron su relación en el 2021. Pese a las idas y vueltas, y para que sus hijos sufrieran lo menos posible, decidieron mantener un buen trato entre ellos. Rápidamente, tanto Rojas como Castro empezaron a ser vinculados sentimentalmente con distintas celebridades. Por eso no sorprendió que la modelo empezara a salir con Luis "Tucu" López y al poco tiempo, Luciano Castro y Flor Vigna confirmaran su relación en público.

Si bien muchos pensaron que esto provocaría que la buena onda entre Castro y Rojas se terminara, lo cierto es que tanto la expareja como sus nuevos vínculos parecen estar dispuestos a mantener la armonía. Hace unas semanas inclusive compartieron una cena los cuatro. Pero eso no fue todo, porque Sabrina Rojas pasó la noche de Año Nuevo junto con Luciano Castro y Flor Vigna en Mar del Plata, mientras Tucu López estuvo con su familia en Tucumán.

"Así, este cuarteto de amor recibe este 2022", celebró Rojas en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla de la videollamada de la noche con Tucu López, mientras ella estaba con Vigna y Castro. Después subió otra imagen en la que estaban todas las mujeres que participaron del festejo, donde también se la puede ver a la exCombate abrazada a Esperanza, la hija de Castro y Rojas.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y Flor Vigna festejaron juntos Año Nuevo

Flor Vigna sobre la relación entre Luciano Castro Sabrina Rojas

Semanas atrás, fue a PH, Podemos hablar, y habló sobre el vínculo de expareja que tienen Luciano y Sabrina y su visión sobre el amor. “Yo creo que es el amor que sigue. Yo veo mucho amor con Lu, como padres y hacia toda su familia, están aprendiendo a amarse de esta forma como familia y es re evolutivo. Se re ocuparon de eso, entonces se puede, y obviamente, vamos a estar todos sumando para que funcione”, expresó.

En cuanto a la pregunta sobre si siente celos, dijo: “No, me encanta. Primero, creo que es porque Lu me da mucha seguridad. Y después, porque yo tengo muchos amigos que tienen otros criterios más abiertos sobre la pareja. Hay de todo. Parejas abiertas, una amiga que es bisexual, entonces tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional y, por ahí, más cursi, romántica, pero me gusta que seamos verdaderos”.