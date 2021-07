Enrique Pinti defendió al país y destrozó a Susana Giménez: "Argentina le dio la plata que tiene"

El humorista disparó contra la diva, quien aseguró que Argentina es "Argenzuela". Enrique Pinti y un duro testimonio contra Susana Giménez.

En diálogo con Jorge Rial en Radio 10, Enrique Pinti cargó duramente contra Susana Giménez. La diva, tiempo atrás, aseguró que Argentina es "Argenzuela" y que no viviría en el país bajo este Gobierno. En ese sentido, el humorista defendió a la Nación y le recordó a la celebridad que gran parte de su dinero lo hizo trabajando en estas tierras.

"Cuando oigo a nuestra diva máxima decir que esto es Argenzuela, me gustaría recordarle que Argentina le dio gran parte de la plata que tiene, que se la ganó trabajando bien y merecido. Además en Venezuela antes del huracán Chávez, ella cobró cientos de miles de dólares", aseguró Enrique Pinti, quien además recalcó que Susana Giménez también aumentó su patrimonio en tierras venezolanas.

¿Cuáles habían sido las palabras de Susana Giménez? Las siguientes: “Si esto tiene algún arreglo volvería al país, lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela, definitivamente. Sé lo que significa eso, trabajé mucho en Venezuela, lo veo ahora y se me caen las lágrimas”. En su momento, y hasta ahora, siguen haciendo ruido en los pasillos de la farándula.

Cómo sobrevive Enrique Pinti en pandemia

En diálogo con Argenzuela, el cómico aseguró: "No me siento tan mal en relación a la falta de actividad. Es obviamente una situación fatal: debuté en el teatro en 1957 y no paré nunca, el trabajo para mi es el aire que respiro así que lo extraño muchísimo. Pero tuve suerte con el éxito de Salsa Criolla, por más que soy un gastador y no administro bien el dinero, pude ahorrar. Tengo un colchón para un año o dos. Tengo un privilegio"

"Compararnos con cualquier país es un diferente, todos los países son irrepetibles. Además el mundo es un desastre y nadie es quien para comparar qué es mejor o peor", agregó, también metiéndose de lleno en el debate sobre Argentina, Venezuela y un término muy utilizado por las personas afines a la oposición. "Argenzuela" no es sólo mencionado por Susana Giménez: también ha sido el slogan de muchos políticos y militantes de Juntos por el Cambio para denostar las políticas de Estado del Gobierno Nacional.