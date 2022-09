El sorpresivo vínculo entre Laje y Susana Giménez en su regreso a la Argentina

Susana Giménez llegó al país y la acompañaba el periodista de América TV. Los motivos.

Antonio Laje llamó la atención en el regreso de Susana Giménez a Argentina. El periodista que conduce el programa Buenos Días América por América TV fue visto junto a la diva en el aeropuerto y hay una razón en particular que sorprendió a todos.

Después de haber terminado la temporada de invierno en Uruguay con su obra teatral Piel de Judas, Susana Giménez visitó el país acompañada nada menos que por Antonio Laje. Esto se debe a que el periodista además es piloto comercial de avión y es el chofer de la diva.

En el programa A la tarde conducido por Karina Mazzocco a través de América TV, realizaron la cobertura en vivo sobre la llegada de Susana y se asombraron al ver a su colega. "Ahí viene Antonio Laje, ¡el piloto de Susana Giménez! Lo tengo acá", había expresado eufóricamente el movilero.

Además, en el cierre de la entrevista que brindó a los medios, la exconductora de Telefe saludó a los gritos al comunicador agradeciéndole por el servicio. Sumado a eso, el notero salió a correr para encontrarlo a Laje y entrevistarlo en vivo, pero tenía que hacer un trámite con los papeles.

Cabe recordar que sucedió algo parecido hace casi un año atrás, cuando la presencia del piloto de Susana Giménez causó furor. En ese momento, la diva viajaba hacia Uruguay desde Argentina y se había mostrado sorprendida por ver quién la transportaba.

Susana Giménez llegó a la Argentina y cruzó a Moria Casán

Susana Giménez habló con la prensa tras su arribo a Argentina luego de haber terminado la temporada de invierno con su obra de teatro Piel de Judas. La diva respondió a un par de preguntas vinculadas a sus proyectos laborales y se refirió al regreso de Mirtha a la televisión de manera filosa.

Susana volvió al país en medio de varias polémicas que la rodean. En esta oportunidad, sumó una más tras haber dialogado con los medios y haberle tirado con un palito a Mirtha Legrand, quien en el debut del pasado sábado 17 de septiembre, habló de ella. "¿Vos nos querés a Susana y a mí?", había preguntado la conductora de 95 años.

"¿Viste el debut de la Chiqui?", preguntó el movilero de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América TV. "No porque yo estoy en el teatro a esa hora, pero la voy a ver porque me lo grabaron", indicó Susana mientras era apabullada por los periodistas de espectáculos que también le consultaban por Antonio Gasalla.

"¿Escuchaste lo que le dijo de si eran amigas o no y lo que le respondió Moria?", insistió sobre el tema. "No, no me importa", lanzó la diva que condujo su ciclo en Telefe. Luego, inmediatamente se subió al auto no sin antes revelar un dato vinculado a lo laboral.