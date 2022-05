El repudiable gesto de Robert de Niro con una fan argentina: "Grosera"

El actor tuvo un nefasto accionar con una fan que lo escrachó y publicó el video en redes sociales. Robert de Niro y un momento llamativo dentro de un establecimiento gastronómico.

Robert De Niro se encuentra en Argentina y está filmando la serie Nada, en la que también actúa Luis Brandoni y que será publicada en Star+. Sólo los empleados del set y quienes integran el elenco pueden acceder al actor estadounidense, por lo que cruzárselo en la vía pública es prácticamente imposible. Sin embargo, una fan lo vio en un restaurant, se intentó sacar una foto y la reacción de la estrella no fue la esperada.

En el restaurant Elena, del Four Seasons Hotel de Buenos Aires y donde Robert De Niro está alojado junto a su familia, el actor fue abordado por una fanática que se encontraba dentro de las instalaciones. Lejos de aceptar una foto con ella, el artista sólo se limitó a negarse utilizando su dedo índice. A su vez, la esposa del norteamericano increpó a la fan y ésta filmó la secuencia para escracharlos a ambos en Twitter.

“Robert, ¿can a picture with you, please?”, le consultó Florencia, que compartió el momento en las redes sociales. El actor se negó y su esposa remató: "No, you’re so rude. We’re here with the family”. "Sos muy grosera, estamos en familia", fue lo que dijo la pareja de De Niro, generando la indignación de la usuaria.

Luego de la negativa de De Niro, Florencia manifestó: "Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo. Ya había terminado de comer. Se estaban yendo. ¿Cuántas veces en tu vida te vas a cruzar a Robert de Niro? Nunca vi a Messi fastidiarse porque lo filmen o le saquen fotos. Son formas. Algunos son humildes. Otros se la creen".

Cómo será Nada, la serie que unirá a Brandoni y de Niro

Durante las ocho semanas en las que se desarrollarán las grabaciones de los cinco capítulos de la ficción, el protagonista de El irlandés, El Padrino y Taxi Driver se hospedará en un lujoso hotel de Recoleta y aprovechará para recorrer la ciudad, de la que se declaró un gran admirador.

Nada será una comedia dramática de cinco episodios centrada en Manuel (Brandoni), un crítico gastronómico y referente de la cultura porteña que sufre una crisis personal por el fallecimiento de la empleada doméstica con la que contó por 40 años. Sin habilidad para valerse por sí mismo en las tareas de la casa, y mal financieramente tras despilfarrar su dinero, el ingreso de una nueva empleada más joven a su hogar significará -un aspecto que Cohn y Duprat han explorado en varios de sus títulos anteriores- un choque tanto generacional como cultural.

Algunos de los miembros del elenco confirmados son Daniel Aráoz, Gastón Cocchiarale y Enrique Piñeyro, en tanto que se espera también que Guillermo Francella tenga una participación. El guion fue escrito por Cohn, Duprat y Emanuel Diez, mientras que la producción cuenta además con el asesoramiento culinario de los chefs Francis Mallmann y Narda Lepes. La producción se estrenará en la plataforma Star+ en el 2023.