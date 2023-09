El Puma Rodríguez dijo lo que muchos piensan de Javier Milei: "Muy"

El nombre de Javier Milei se coló en la entrevista que el cantante venezolano le concedió a Mariana Fabbiani. Qué dijo el Puma Rodríguez sobre el candidato presidencia de La Libertad Avanza.

José Luis "El Puma" Rodríguez regresó a la televisión argentina e hizo una sorprendente revelación. El popular cantante participó el año pasado de Canta Conmigo Ahora y luego regresó a su hogar en Miami. Pero este martes le concedió una entrevista a Mariana Fabbiani y se metió de lleno en la política argentina, más precisamente con Javier Milei.

El cantautor venezolano está disfrutando de su presente en Estados Unidos luego de sufrir serios problemas de salud por los recibió un doble trasplante de pulmón. "Dios me regalo un poco más de vida", sostuvo El Puma, en diálogo con El Diario de Mariana, el ciclo que conduce la nieta de Mariano Mores en América TV.

De un momento para el otro, la charla derivó en la actualidad de nuestro país y el intérprete de hits como "Agarranse de las manos" hizo especial hincapié en el candidato presidencial de La Libertad Avanza. "Un personaje que admiro, que se llama Javier Milei. Muy controversial, pero soy fan de Javier Milei", afirmó El Puma.

A continuación, aprovechó la oportunidad para saludar al libertario: "Javier te mando un abrazo". El comentario generó gran sorpresa en el panel y destacaron que el economista se iba "agrandar" por el elogio. "No es un personaje lo que el ha creado, es él", remarcó el artista.

Luego, Mariana destacó lo informado que está el músico con la actualidad argentina y El Puma señaló: "Mas de lo que ustedes creen" Además, agregó que tiene muchas coincidencias con Milei. "Y créanme que está en lo cierto, tenemos el mismo pensamiento", concluyó.

Le soltó la mano: el papá de Fátima Florez dijo lo que Javier Milei no quería escuchar

Oscar Florez es el papá de Fátima Florez y, por consecuencia, el flamante suegro de Javier Milei. El pasado lunes, entrevistado por Socios del Espectáculo, el hombre opinó sobre la nueva relación de su hija y dijo lo que ningún yerno quiere escuchar.

"Yo la veo muy contenta a Fátima, realmente", comenzó diciendo Oscar Flórez, quien fue a ver a su hija a un espectáculo que brindó el 22 de septiembre en el Microestadio de Lanús. A continuación, el cronista le consultó por su yerno y allí fue cuando lanzó los dardos implícitos.

Sin titubear, Oscar Florez expresó: "A Javier Milei no lo conozco personalmente. El destino dirá. A Fátima no la imaginé como primera dama, indudablemente no. Es algo que es difícilmente de soñar, pero si se da, supongo que ella va a ser feliz también". Luego, el hombre recordó a Norberto Marcos, su exyerno, con mucho cariño más allá de que la pareja actual de su hija sea otra persona.

"Yo lo aprecio mucho, no dije lo apreciaba, dije que lo aprecio mucho. ¿Dijo que nunca nadie la va a amar como él? Es importante que lo haya dicho, porque, digamos, confirma su dones de buen ser humano", sentenció Oscar Flórez sobre su vínculo con el productor.