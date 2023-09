Le soltó la mano: el papá de Fátima Florez dijo lo que Javier Milei no quería escuchar

El papá de Fátima Florez rompió el silencio y dijo lo que Javier Milei no quería escuchar. Qué opinó Oscar Florez, padre de la humorista, sobre la relación entre ella y el candidato presidencial.

El papá de Fátima Florez rompió el silencio y dijo lo que Javier Milei no quería escuchar.

El papá de Fátima Florez rompió el silencio y dijo lo que Javier Milei no quería escuchar.

Oscar Florez es el papá de Fátima Florez y, por consecuencia, el flamante suegro de Javier Milei. Y en las últimas horas, entrevistado por Socios del Espectáculo, el hombre opinó sobre la nueva relación de su hija y dijo lo que ningún yerno quiere escuchar.

"Yo la veo muy contenta a Fátima, realmente", comenzó diciendo Oscar Flórez, quien fue a ver a su hija a un espectáculo que brindó el 22 de septiembre en el Microestadio de Lanús. Acto seguido, el cronista le consultó por su yerno Javier Milei y allí fue cuando lanzó los dardos implícitos.

Sin titubear, Oscar Florez expresó: "A Javier Milei no lo conozco personalmente. El destino dirá. A Fátima no la imaginé como primera dama, indudablemente no. Es algo que es difícilmente de soñar, pero si se da, supongo que ella va a ser feliz también". Luego, el hombre recordó a Norberto Marcos con mucho cariño más allá de que la pareja actual de su hija sea otra persona.

"Yo lo aprecio mucho, no dije lo apreciaba, dije que lo aprecio mucho. ¿Dijo que nunca nadie la va a amar como él? Es importante que lo haya dicho, porque, digamos, confirma su dones de buen ser humano", sentenció Oscar Flórez sobre su exyerno, Norberto Marcos.

Beto Casella decidió contar el secreto mejor guardado de Norberto Marcos, el ex de Fátima Florez

Beto Casella es uno de los conductores más destacados de la televisión argentina. Hace más de 15 años conduce Bendita, un clásico del prime time en El Nueve. Y dentro de su programa, el reconocido presentador opinó sobre la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, deslizando un dato poco conocido sobre la expareja de la humorista.

En medio de un debate en donde analizaron la separación de Fátima Florez y Norberto Marcos, Beto Casella deslizó: "Me habló un amigo de Norberto (el ex de Fátima) y me dijo que está, realmente, estupefacto. Vieron cuando ustedes ven venir algo que se va desmechando, pero bueno está como congelado porque pensaba que envejecía con esa persona. Así está”.

“El amigo ese que te habla, no le advirtió a Norberto que si él andaba correteando a algunas bailarinas podía pasar", acotó Alejandra Maglietti, a lo que Beto Casella respondió sin dudar: "¡Es todo mentira! Si vas a hablar media palabra de él argumentalo, si no mejor callá. ¡Rumores, rumores!”.