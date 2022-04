Jorge Lanata dio positivo de coronavirus y preocupa su salud

El conductor de televisión y radio contrajo el virus en su casamiento con Elba Marcovecchio, quien también dio positivo hace algunos días.

Jorge Lanata dio positivo en un test de antígenos de coronavirus tras su casamiento con Elba Marcovecchio, con quien protagonizó un masivo festejo para celebrar su amor. Además del conductor de Radio Mitre, varias celebridades que acudieron al evento se enfermaron con el pandémico virus.

Lanata no cuenta con graves síntomas a pesar de ser paciente de riesgo, pero será reemplazado por Jésica Bossi en su ciclo radial Lanata Sin Filtro ya que decidió no llevarlo a cabo este viernes, según informó la emisora. Pocos días después del casamiento se supo que Marcovecchio y Bárbara Lanata (hija del comunicador) habían contraído el virus, por lo que el positivo de Lanata era algo esperable.

El periodista postergará un viaje a Estados Unidos que tenía programado por su afección contraída en una fiesta donde hubo más de 100 invitados, entre los cuales estaban Mauricio Macri, Yanina Latorre, Mariana Fabbiani y Marina Calabró.

El vínculo de Jorge Lanata con las enfermedades y a la muerte

"Cuando yo era chico mi mamá tuvo un tumor cerebral y le quedó un lado del cuerpo paralizado, también una lesión en el centro del habla por la que no podía formar palabras, solo podía decir sí o no", expresó Lanata hace algunas semanas en diálogo con Luciana Geuna. Y agregó: "Ella vivió así, en una silla, durante 50 años. No tengo recuerdos de ella bien, solo algunos pero muy borrosos".

El periodista aseguró que el hecho de haber visto esa realidad desde chico le hizo temer durante toda su vida que le pasara lo mismo: "Por eso hice todo rápido, a los 12 estaba escribiendo, a los 14 entré a Radio Nacional, a los 26 hice Página 12. Pensaba que eso me podía pasar y viví con eso pendiente siempre", soltó Lanata.

La defensa de Jorge Lanata a Elba Marcovecchio por su conflicto con Fernando Burlando

"Yo estoy tan enojado como Elba. Es mi mujer y la voy a defender, acá y en cualquier lugar. Esto de llamarla ‘desagradecida’ o que no laburó... Yo sé perfectamente que no lo garparon. Lo sé y lo sufrí día a día con ella", enunció el periodista en su programa de radio tras las declaraciones del famoso abogado sobre el desempeño laboral de Elba. Y concluyó: "Yo laburo, entre otras cosas, cuando algo me parece injusto. Y trato de hacerlo público para que eso se repare. Entonces, ¿cómo no me voy a comprometer en una cosa así?".