El mal momento del Chino Leunis en plena luna de miel: “Nos agarró una angustia inmensa”

Los recién casados disfrutaron de actividades en familia durante la estadía, pero a la hora de volver tuvieron un percance que complicó el regreso y se quedaron varados de manera inesperada.

Leandro Leunis, más conocido como “El Chino”, y María Magdalena Martínez Picabea se casaron el pasado 10 de septiembre. Una semana después se lanzaron hacia su “luna de miel de siete”: la novia del locutor tiene cuatro hijos, mientras que él es padre de Delfina -fruto de su relación anterior con Karin Rodríguez-, y viajaron todos juntos a Orlando, Estados Unidos. Los recién casados disfrutaron de actividades en familia durante la estadía, pero a la hora de volver tuvieron un percance que complicó el regreso y se quedaron varados de manera inesperada.

Luego de tres años de noviazgo, la pareja formalizó su vínculo en el Registro civil de la calle Uruguay, y posaron sonrientes con sus outfits elegante sport. En ese entonces ya palpitaban sus quince días de descanso junto a todos los integrantes de la familia ensamblada, que ya había preparado las valijas para pasar dos semanas en los parques temáticos de Disney World. Después de disfrutar de las atracciones del complejo, y visitar algunos puntos turísticos, se prepararon para volver, y la demora de los resultados de los testeos de Covid-19 les imposibilitó el retorno.

“Empezó la vuelta de las 24 horas, y uno siempre en Instagram muestra la alegría, felicidad, pero en este caso nos pasó qué hicimos todo como teníamos que hacerlo, como correspondía: el hisopado tiene que ser dentro de las 72 horas en las que vas a viajar, y cuando llegamos en tiempo y horario para poder abordar, no pudimos”, relató en su cuenta de Instagram. En este sentido, contó que tuvieron que volverse desde el aeropuerto y pensar en alternativas hasta encontrar una solución.

“Íbamos a salir desde Orlando a Panamá y de Panamá a Buenos Aires para llegar a las 00 horas, pero como no estaban los hisopados no pudimos abordar el avión, o sea, perdimos el avión. ¡Y ustedes saben lo fácil que está para volver a Argentina!”, continuó. “Así que bueno, lo que iba a ser una vuelta en 24 horas, con suerte, va a ser una vuelta de una semana”. remató. A pesar del contratiempo, el conductor trató de mantenerse positivo: “¡Veremos qué tiene Dios preparado para esta familia hermosa! No siempre pasa lo que uno quiere, y juro que la angustia que nos agarró es inmensa”.

Al día siguiente de dar a conocer lo sucedido en sus redes sociales, intentó llevar tranquilidad a sus seguidores y contó que consiguieron pasajes para volver el próximo sábado. “Lo que hace casi 24 horas era una pésima noticia, aunque estamos todavía con una sensación medio rara, lo convertimos que lo era bronca y resignación en alegría, porque ahora tenemos la vuelta para el fin de semana y podemos disfrutar un par de días más, así que estamos muy bien, contentos, y abrazando lo que viene”.

Maca es madre de Lola, Toto, Cristóbal y Toribio, y formaron una numerosa familia de siete integrantes, junto al locutor de radio y su hija Delfina. Leunis conoció a la directora ejecutiva de la institución de coaching Protagonista de Cambio en un curso de formación, y después de tres años juntos en pareja sintieron el deseo de dar el siguiente paso.