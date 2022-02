El llamativo pedido económico de Damián Betular a Marley

Damián Betular habría solicitado la ayuda del famoso conductor frente a una situación muy particular relacionada al trabajo.

Luego de muchos años de esfuerzo y dedicación, Damián Betular logró ganarse su lugar dentro del mundo de la gastronomía y la pastelería. Al escalar tanto, incluso se convirtió en un personaje mediático que brilla en Telefe con cada edición de Bake Off y MasterChef Celebrity, sin embargo, el cocinero no deja de lado sus sueños dentro de las cocinas y apuesta por nuevos proyectos, pero para concretar algunos necesitó de un empujón económico.

Tras varios años trabajado en las cocinas del Palacio Duhau en al área de pastelería, en donde realizó muchos contactos con gente del ambiente y logró hacerse un nombre, Damián Betular decidió dejar este puesto y encarar un sueño personal: su propio emprendimiento. Así es como el jurado de MasterChef Celebrity se enfocó de lleno en la apertura de este nuevo local, el cual está ubicado en Villa Devoto, cerca de una de las sucursales de Cucina Paradiso, el restaurante de su colega y amigo, Donato de Santis.

Según trascendió recientemente en Diario Show, Damián Betular está muy contento con el desempeño que logró durante las primeras semanas en el emprendimiento, pero al tener una mente ambiciosa, anhela tener aún más llegada, por lo que habría recurrido en búsqueda de una ayuda muy especial: la de Marley.

Al ser ambos figuras de Telefe, Damián encontró fácilmente la manera de contactarse con el famoso conductor y, al parecer, habría recurrido a él en búsqueda de una orientación financiera para poder rendir mejor en su emprendimiento de pastelería. Según informó el Diario Show, Betular habría elegido a Marley para que lo aconseje, ya que es uno de los mediáticos que mejor sabe monetizar su popularidad y alcance en las redes sociales.

Aunque se desconocen los detalles de esta conversación que habrían tenido los mediáticos, parece que todo está encaminado en perfectas condiciones. Por otro lado, Damián Betular también cuenta con el apoyo de varias empresas que lo ayudan a tener más visibilidad y le aportan un gran aporte económico a través de la publicidad.

La carta de despedida de Damián Betular

Hace algunas semanas atrás, Damián Betular sorprendió en sus redes sociales al anunciar su despedida de el Palacio Duhau. Con una emotiva carta, el pastelero agradeció todos los años que pasó allí y la gran cantidad de aprendizaje que obtuvo.

"Fueron nueve años, que me formaron como profesional y como persona. Nueve años en los que me sentí acompañado y cuidado, en que recibí el apoyo para poder crear sin límites, disfrutando de hacer lo que más amo", comenzó por escribir con gran emoción. "Hoy termina mi paso por este lugar maravilloso en el que pude crecer, lugar que me regaló momentos inolvidables y al que pude representar viajando por numerosos destinos", se explayó el cocinero.