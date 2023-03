El inesperado ruego de Cande Tinelli a una ex de Marcelo: "Necesito que estés"

Cande Tinelli volvió a protagonizar un inesperado cruce con una expareja de su padre Marcelo que sorprendió a las redes sociales. Qué le dijo y qué pasó.

Cande Tinelli sorprendió a todos en sus redes sociales con un inesperado pedido público para una expareja de su padre Marcelo, en medio del escándalo alrededor por su relación con Guillermina Valdés. "Necesito que estés", le rogó la influencer a la madre de sus hermanos más chicos en Instagram.

Los últimos días fueron muy agitados para el clan Tinelli luego de una serie de fuertes declaraciones de Candelaria contra la última pareja de Marcelo y los rumores de enojo del conductor también con Guillermina. Los hijos más grandes de Valdés (fruto de su relación con Sebastián Ortega) salieron en defensa de su madre e intentaron bajarle el tono a la polémica, aunque desde el otro lado no parecen sentir lo mismo.

En ese sentido, en las últimas horas Cande volvió a sorprender a todos con un fuerte mensaje para una expareja de Marcelo. "Necesito que estés en el próximo Bailando", le rogó la influencer a Paula Robles en una publicación de la propia bailarina en Instagram.

Es que la madre de Francisco y Juanita Tinelli compartió un video recordando su paso por el popular certamen que conducía Marcelo y Candelaria lo celebró. Este inesperado cruce se dio en la misma semana en la que la influencer levantó su perfil mediático, pasó por LAM y destrozó a Guillermina Valdés, al tiempo que también apuntó contra sus hijos por no mostrarse "agradecidos" a Marcelo Tinelli.

Además, en el último tiempo, tras su separación de Valdés, el conductor se mostró cerca de Paula Robles, con quien Candelaria mantiene una buena relación. A diferencia de lo que ya demostró con Guillermina y hasta con su propia madre, Soledad Aquino, con quien tiene un tenso vínculo.

Los dichos de Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés

Todo comenzó cuando la diseñadora confesó en LAM (América TV) que Guillermina le hizo mal a su padre durante el tiempo que estuvieron juntos. "Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá", confesó Cande. Y agregó que nunca llegó a formar un vínculo con Guillermina. "La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético", sostuvo. Según Cande, su padre siempre había sido "una persona muy alegre, que le encanta laburar", pero durante su relación con Guillermina "dejó de hacer muchas cosas por ella".

Días después, Guillermina publicó una serie de posteos en su cuenta de Twitter, muy indignada por los dichos de Candelaria. “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”, escribió la bailarina. Horas después, agregó: “Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”.