El humorista Carlos Sánchez se encuentra internado en grave estado.

El actor Carlos Sánchez se encuentra internado luego de haber recibido un tratamiento con morfina. A sus 68 años está hospitalizado en el Sanatorio Otamendi desde hace algunas semanas mientras lucha contra el cáncer de riñón avanzado que le diagnosticaron desde hace más de diez años.

“Estaba con muchos dolores y le hicieron un tratamiento con morfina, pero ya le bajaron la dosis. Es un paciente de riesgo que hace muchos años que está luchando con esto, pero su estado no es irreversible como se dijo”, explicaron desde su círculo íntimo a la agencia Noticias Argentinas.

Además, en diálogo con el periodista Pablo Montagna, la hija de Sánchez habló de la salud de su padre: “Papá está hace un mes ya internado. Él tiene un cáncer de riñón avanzado, que lo están tratando en la internación con cuidados paliativos. No está en terapia intensiva. Está en una habitación común, lúcido, más allá que a veces por la morfina está un poco perdido. Se encuentra dormido, pero es consciente de todo. Esperamos que las noticias sobre él no le lleguen, esa es una de nuestras preocupaciones”.

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor. A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada. Esta quimio te cansa físicamente, pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”, declaraba Sánchez, años atrás, en el ciclo de América TV Incorrectas.