El guiño de Tini a Sebastián Yatra que no le gusta a De Paul: "Hay cariño"

La artista que actualmente es pareja de Rodrigo De Paul recordó su romance con el cantante colombiano.

A Tini se le escapó un comentario sobre su ex en plena entrevista

Tini Stoessel se refirió al romance con el cantante colombiano Sebastián Yatra, con quien estuvo durante dos años y terminaron de una manera polémica. A través de una entrevista, manifestó como se encuentran actualmente con un comentario que pone nervioso a su actual pareja, Rodrigo De Paul.

En medio de su llegada a Miami, la periodista de una radio local entrevistó a la artista y entre otras cosas, le consultó qué opinaba sobre las canciones de su expareja. "¿Cuál es tu reacción cuando escuchas una canción de tu ex y dices esa me la está dedicando a mi?", indagó.

Sin pelos en la lengua, Tini fue firme a la hora de responder. "Escucho una canción de mi ex y hay mucho cariño", sostuvo la artífice del tema Miénteme. Su testimonio no culminó ahí, ya que continuó: "Hemos vivido cosas muy lindas, siempre me ha gustado su música, y si se trata de una canción que yo conozco es con mucho amor...".

El romance con Yatra terminó en el año 2020, y durante el transcurso del 2022, confirmó al futbolista Rodrigo De Paul como su nuevo novio. Apenas contestó, se puso nerviosa y preguntó de que ex le estaban preguntando: "Ah, ¿yo metí la pata sola? ¿pero cuál fue la pregunta?".

"Yo dije, mi único ex que canta es Sebastián. Ay, bueno, si no pues bórrenla. No, nada, nos queremos y nos llevamos bien", expresó. Tini solía evitar hablar de estos temas, incluso con respecto a De Paul, por lo que sorprendió a todos tras referirse de una manera tan suelta a estos temas vinculados a su vida íntima.

Atlético Madrid, enfurecido con De Paul por un pedido que vincula a Tini Stoessel

Rodrigo De Paul realizó un pedido especial a la dirigencia del Atlético de Madrid que se vincula con su relación con Tini Stoessel. El elenco "Colchonero" se enfrentará al Sevilla por la séptima fecha de la Liga de España y el volante será una de las ausencias entre los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone luego de acompañar a la cantante a una entrega de premios en Miami. De esta manera, el jugador de la Selección Argentina que se prepara para el Mundial de Qatar 2022 le sumó un problema al DT.

El mediocampista surgido de las inferiores de Racing Club de Avellaneda estuvo junto a Tini en la ceremonia de los Billboard en Estados Unidos y, por supuesto, lejos de la capital española. A raíz de esto, pidió unos días de descanso por "motivos personales" para volver con todo en el próximo compromiso que tendrá su equipo. Cabe destacar, que viene de jugar dos amistosos con la "Albiceleste" en dicho país.

Tanto a los directivos como también a los fanáticos del Atlético de Madrid, la idea de la pequeña licencia de De Paul no les gustó. Por esto, el volante está en duda para lo que será el duelo por la UEFA Champions League ante el Brujas de Bélgica el próximo martes 4 de octubre y también cuatro días después contra el Girona. Para colmo, el "Colchonero" perdió el clásico ante el Real Madrid en la jornada anterior en condición de local.