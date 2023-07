El gesto de Rodrigo De Paul con Tini en medio de los rumores de ruptura

Paula Varela confirmó que Tini y De Paul están separados. En este contexto, el futbolista hizo algo que llamó la atención de todo.

"Tini y De Paul están separados", fue el texto con el que la periodista Paula Varela confirmó la separación, aunque los rumores de ruptura vienen desde hace semanas. Las teorías comenzaron porque el futbolista estuvo varios días sin ponerle "Me Gusta" a las publicaciones de la cantante. Sin embargo, en las últimas horas el jugador del Atlético Madrid tuvo un gesto que llamó la atención de todos.

De acuerdo a lo informado por la periodista de Socios del Espectáculo, la pareja se separó y no retrocedió ante las críticas que recibió por su "primicia". "¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo, esto es información", remarcó la panelista.

La relación entre el jugador de la Selección y la exestrella de Disney superó varios obstáculos, entre los que se destaca el escándalo con Cami Homs, la madre de los hijos de mediocampista, así como también la distancia. Por esto último, la artista se tomó varias semanas de descanso hace un tiempo y se instaló con el futbolista en Madrid.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron a crecer los rumores de una fuerte crisis. ¿Qué lo desencadenó? De Paul no le puso like a las últimas dos fotos de La Triple T subió a Instagram.

Y aunque ese dato puede resultar insuficiente para hablar de una separación, las fans de la cantante apoyaron la teoría. Las "tinistas" remarcaron que el campeón del mundo siempre le puso "me gusta", aún cuando ellos atravesaban supuestas crisis.

Pero todo cambió con la última foto que subió Tini para mostrar su nuevo look. El posteo recibió más de un millón de likes, y uno de ellos fue el de De Paul. Además, recibió una gran cantidad de comentarios, desde quienes cuestionaron su decisión de cambiar el color de su cabello hasta otros usuarios que la halagaron por arriesgarse.

Tini Stoessel recibió un mensaje de un famoso cantante y se quebró

Tini Stoessel recibió un mensaje muy importante en uno de los últimos show de su gira por Europa, y rompió en llanto frente a miles de personas. Días atrás, la cantante había contado que está pasando por un momento muy difícil con respecto a su salud mental, con tratamiento psicológico por sus ataques de pánico, ansiedad y angustia.

"Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo, no me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", había contado Stoessel en diálogo con El País. En uno de sus recientes shows, hizo un cover de Corazón Partío, la famosa canción de Alejandro Sanz, y se quebró en plena canción al ver el sorpresivo mensaje que alguien le mandó.

Al escuchar su interpretación, Sanz no dudó en enviarle un cálido mensaje de agradecimiento, que fue transmitido en pantalla en pleno show: "Te quiero mandar un beso enorme y decirte que he escuchado tu versión de Corazón Partío y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Qué forma tan diferente, tan personal, tan única de hacerlo".

Y cerró: "Te quiero mucho, te lo agradezco, además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público y disfruta de este, que es también tu país. Te quiero mucho". Tini no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto, mientras su guitarrista la contenía y le daba un abrazo.