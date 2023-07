Tini Stoessel recibió un mensaje en pleno show y rompió en llanto

Tini Stoessel mostró el mensaje que le mandaron en pleno show y se quebró frente a todos sus fans.

Tini Stoessel recibió un mensaje muy importante en pleno show, en el marco de su gira por Europa, y rompió en llanto frente a millones de personas. Días atrás, la intérprete de Miénteme había contado que está pasando por un momento muy difícil con respecto a su salud mental, con tratamiento psicológico por sus ataques de pánico, ansiedad y angustia. En este contexto, se dio a conocer cuál fue aquel inesperado mensaje que Tini recibió.

"Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo, no me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", había contado Stoessel en diálogo con El País. En uno de sus recientes shows, hizo un cover de Corazón Partío, la famosa canción de Alejandro Sanz, y se quebró en plena canción al ver el sorpresivo mensaje que alguien le mandó.

Al escuchar su interpretación, Sanz no dudó en enviarle un cálido mensaje de agradecimiento, que fue transmitido en pantalla en pleno show: "Te quiero mandar un beso enorme y decirte que he escuchado tu versión de Corazón Partío y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Qué forma tan diferente, tan personal, tan única de hacerlo".

Y cerró: "Te quiero mucho, te lo agradezco, además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público y disfruta de este, que es también tu país. Te quiero mucho". Tini no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto, mientras su guitarrista la contenía y le daba un abrazo.

Tini Stoessel rompió el silencio sobre sus problemas de salud mental

Recientemente, Tini habló sobre el duro momento personal que está atravesando debido a sus crisis de pánico, angustia y ansiedad. La artista explicó que la situación empeoró tanto que ni siquiera tenía fuerzas para seguir trabajando, especialmente debido al acelerado ritmo de vida que conlleva su profesión.

"No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", confesó. Sin embargo, se mostró muy agradecida por contar con una gran red de contención. "Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", concluyó.

La frase de Tini Stoessel que despertó rumores de crisis con De Paul

Recientemente, Tini soltó una llamativa frase en pleno show que despertó rumores de separación de De Paul. Antes de cantar una de sus baladas, la artista comentó: “Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”.

Y continuó: “Una vez que salís, lo ves con el tiempo, superándolo, hablándolo con tus amigas y con la gente que te quiere. Lo podés ver con otra perspectiva y con otra seguridad”. En esta línea, reflexionó que “lo más lindo, a pesar de que es horrible tener ese sentimiento, es que uno se vuelve a amar a uno mismo”. "En todo ese trabajo de volver a conocerse solos, sentís que sí podés vivir sin esa persona y salís demasiado fortalecida de esa situación”, concluyó.