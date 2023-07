Tini Stoessel se hizo un fuerte cambio de look y quedó irreconocible

La famosa cantante compartió una foto en donde se ve su nuevo cabello y generó gran emoción entre sus seguidores.

En medio de los rumores sobre su salud mental, Tini Stoessel reapareció en redes sociales y sorprendió al mostrar su llamativo cambio de look. La famosa cantante se sometió a varios tratamientos estéticos en el último año, sin embargo, esta vez decidió cambiarse el cabello para estar acorde a la moda actual.

Actualmente, y más puntualmente en el mundo de la música, muchos referentes volvieron a utilizar la moda del 2000: tiro bajo, tops de colores y peinados con trenzas y gel. Incluso, lo que también volvió a pisar fuerte es el tinte de cabello de colores vibrantes. Por este último fue que optó Stoessel.

Según mostró en sus redes sociales, Tini decidió teñirse de colorada y cortarse un poco el cabello. Este look es el que utilizaron varias cantantes como Shakira y, actualmente, Emilia Mernes. Al cabo de unos minutos de haber compartido la foto en sus redes, recolectó miles de likes y comentarios halagándola.

Quedó en shock: Tini Stoessel recibió una noticia inesperada en pleno show

Tini Stoessel recibió un mensaje muy importante en pleno show, en el marco de su gira por Europa, y rompió en llanto frente a millones de personas. Días atrás, la intérprete de Miénteme había contado que está pasando por un momento muy difícil con respecto a su salud mental, con tratamiento psicológico por sus ataques de pánico, ansiedad y angustia. En este contexto, se dio a conocer cuál fue aquel inesperado mensaje que Tini recibió.

"Hace 3 semanas no estaba bien y no sabía si iba a salir con la gira, hoy es todo un logro poder estar acá. Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo, no me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales", había contado Stoessel en diálogo con El País. En uno de sus recientes shows, hizo un cover de Corazón Partío, la famosa canción de Alejandro Sanz, y se quebró en plena canción al ver el sorpresivo mensaje que alguien le mandó.

Al escuchar su interpretación, Sanz no dudó en enviarle un cálido mensaje de agradecimiento, que fue transmitido en pantalla en pleno show: "Te quiero mandar un beso enorme y decirte que he escuchado tu versión de Corazón Partío y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Qué forma tan diferente, tan personal, tan única de hacerlo".

Y cerró: "Te quiero mucho, te lo agradezco, además. Ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público y disfruta de este, que es también tu país. Te quiero mucho". Tini no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto, mientras su guitarrista la contenía y le daba un abrazo.