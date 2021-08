El gesto de Luciana Salazar con Mariano Martínez que indignó a LAM: "Cualquier cosa"

Luciana Salazar tuvo un gesto particular con Mariano Martínez que no pasó desapercibido y en Los Ángeles de la Mañana la destrozaron.

La performance de Mariano Martínez en La Academia de Showmatch no pasó desapercibida, tal como viene sucediendo últimamente con el contenido que el actor sube a sus redes sociales. Martínez bailó la salsa de a tres con Luciana Salazar y el desempeño del trío fue bastante criticado tanto por el jurado como por el público. Pero fue en Los Ángeles de la Mañana donde la blonda recibió la crítica más dura de todas, principalmente por un gesto de Salazar con Mariano Martínez que sorprendió a todo el panel del ciclo conducido por Ángel de Brito.

Martínez viene siendo tendencia en las redes sociales por los videos que sube a TikTok cantando y bailando. En su nueva faceta artística, el actor pasó hace unos días por Los Mammones para debutar como cantante y el martes le llegó el turno a su estreno como bailarín en La Academia de Showmatch. Invitado por Luciana Salazar para la "salsa de a tres", el actor tuvo un desempeño aceptable y hasta recibió el halago de Pampita que dijo que era un "diamante en bruto". De todos modos, el desempeño de Salazar no terminó de conformar al jurado e inclusive fue muy criticada en Los Ángeles de la Mañana por un gesto que tuvo con Mariano Martínez.

Como sucede en diversos ritmos, el final del baile era con un beso apasionado entre los protagonistas, algo que no sucedió entre Martínez y Salazar, ya que la blonda corrió la cara cuando el actor quiso besarla. Esto no cayó muy bien en LAM, que en general no tienen reparos en criticar a la modelo, y Ángel de Brito fue el primero en quejarse: "Tenés a Mariano Martínez que es uno de los galanes más importantes, tiene que haber beso". Con una disputa de larga trayectoria con Salazar, Cinthia Fernández coincidió con el conductor.

Pero la más dura de todo el panel fue Mariana Brey, que disparó con todo contra Luciana Salazar: "Luciana a lo largo de su vida se ha chapado cada cosa...". Picante, de Brito le mencionó a Martín Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández, como uno de los hombres a los que la blonda besó. "Ponele, no sé, ellos lo niegan. ¿Pero cómo no te vas a chapar a Mariano Martínez?", cerró la periodista, indignada por el gesto de Salazar esquivando el beso de uno de los mayores galanes de la televisión argentina.

¿Hay romance entre Mariano Martínez y Luciana Salazar?

Pese a esquivarle el beso del final del baile, la blonda enfrentó los rumores de una posible relación entre ellos y dejó la puerta abierta a más especulaciones con un audio que envió a Nosotros a la mañana. "La verdad que Mariano es un divino, quiero decirlo. Nunca me lo había cruzado en mi vida y me encantó como persona. Es un ser humano super lindo, caballero, atento, anfitrión, no tengo nada negativo que decirle. Todo lindo lo de él", aseguró Luli, sin negar la posibilidad de un romance con el galán.