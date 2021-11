El fuerte trauma contra el que lucha Tini Stoessel: “Estoy sanando”

La cantante se sinceró sobre una serie de eventos del pasado que afectaron de manera negativa a su psiquis.

Tini Stoessel abrió su corazón e hizo saber a sus seguidores cuánto la afectaron las críticas sobre su cuerpo cuando era más chica. La intérprete de Suéltate el Pelo se expresó en medio de una entrevista de prensa por su colaboración musical con L-Gante, titulada Bar, y reveló cómo hizo para superar los momentos de angustia generados por comentarios detractores.

"Todavía hay heridas que hoy entiendo que estoy sanando y que sigo sanando desde cuando era chica. La mirada ajena que te juzgan y que piensen algo, no sé la cantidad de cosas. No es fácil, pero cuando entendés que vos estás respetando al resto, te estás respetando vos mismo y no estás haciendo nada malo", comenzó si descargo la hija de Alejandro Stoessel, sobre cuán difícil es para ella lidiar con la exposición.

Stoessel continuó en alusión a su visión sobre quienes lanzan comentarios críticos en redes sociales: "Entendés que esa crítica o ese odio no es algo contra vos, sino que es algo personal de esa persona, y aprendes a separar y a no tomártelo personal, porque esa persona ni la conocés ni sabe quién sos, es como que decís: 'Ah, qué fácil, que simple sería no engancharme'. Hay veces que uno está más sensible. No te voy a negar que hay días que te despertás mal o tuviste un día de mierda porque te pasó algo tremendo, y de repente, aparte, tenés que leer eso y obvio que te pega desde otro lugar. Pero creo que hoy esa mentalidad ya la tengo bastante entendida".

Tini Stoessel sobre las posibilidades de una colaboración con Lali Espósito

La voz de Miénteme, en diálogo con Infobae, se sinceró sobre su relación con Lali Espósito y lanzó: “Nosotras nos llevamos súper bien, a veces me siguen preguntando sobre eso y es como…Tenemos buen vínculo, nos escribimos por privado. Todavía no llegó el momento, pero tenemos muchas ganas, nunca llegamos a coincidir del todo, pero va a pasar porque las dos tenemos ganas de juntarnos”.

“Más allá de la música, de juntarnos a hablar de la vida y obviamente creo que va a ser súper hermoso el hecho de poder compartir algo con ella. Me parece un artista increíble arriba del escenario, muy trabajadora, con las cosas muy claras, desenvuelta, con un ángel….Yo también crecí con ella y la vi arriba de los escenarios, la vi y la veo brillar”, cerró, llenando de halagos a la cantante de Una Na.