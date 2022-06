El fuerte susto que vivió Nicole Neumann en Europa: "Me robaron"

La modelo se expresó en sus redes sociales sobre un mal momento que vivió en una tarde de paseo con su familia. Nicole Neumann viajó a Europa junto con Manuel Urcera y dos de sus hijas.

Nicole Neumann vivió un mal momento en medio de su viaje a Europa junto con su novio, Manuel Urcera, y sus hijas Allegra y Sienna. La modelo y conductora de televisión relató en sus redes sociales detalles sobre la situación de inseguridad que atravesó en el viejo continente.

"Todo parece color de rosas pero no. Me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", comenzó su descargo la jurado de Los 8 Escalones del Millón. Y agregó: "Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas".

Neumann contó que hay mujeres que se dedican a ese tipo de robos en la ciudad donde se encuentra. "Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte", concluyó la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años.

La modelo explicó hace algunos días el motivo por el que su hija mayor., Indiana, decidió no viajar con a Europa con ella y sus hermanas. "Te amo Indiana, aunque hayas tenido que quedarte por ser mucho más responsable de lo que era yo con el colegio, ya secundaria, adolescente", escribió en un posteo donde se explayó sobre la experiencia que vivía en Europa con el resto de su familia. "Nuestro primer día juntos en Europa, nuestro primer aniversario y una más de nuestras tantas aventuras juntos, de acompañarnos en sueños, aventuras. Sos nuestro ángel guardián, nuestro Norte", añadió en alusión a su amor por Urcera.

La reacción de Nicole Neumann tras enterarse que su hija hizo una publicidad con Cubero

Fabián Cubero utilizó la imagen de una de sus hijas para hacer una publicidad en sus redes sociales con un breve sketch que protagonizaron juntos. Nicole Neumann fue consultada por un notero de televisión sobre este posteo y se sorprendió ya que el futbolista no le había avisado que expondría a la niña con fines comerciales. "No tengo ni idea de qué me están hablando, chicos. Debería estar enterada, pero bueno, no sé. Me estoy enterando ahora, pero está todo bien. No tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto", respondió mientras caminaba hacia su camioneta la intérprete del hit Déjame Soñar de la tira de televisión Amigovios.