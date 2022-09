El "fan de Justin Bieber" reapareció con una inesperada confesión: "Era un personaje"

Israel Efrain Flores aseguró que nunca fue seguidor del cantante, que no compraría una entrada para verlo y que nunca ingresó a ningún recital suyo. Reveladora anécdota de quien fue conocido por ser "fan de Justin Bieber".

Israel Efrain Flores tiene 32 años y vive en la zona sur del Gran Buenos Aires. Da clases de inglés y está por recibirse como licenciado en dicho idioma, además de incursionar en el traductorado. Sin embargo, pese a sus pergaminos académicos, en 2011 saltó a la fama por ser "el fan de Justin Bieber" que lo halagó y cantó sus canciones en la puerta del Hotel Faena (donde el músico se encontraba antes de presentarse en River). Sin embargo, todo fue una puesta en escena: nunca fue seguidor del cantante, no asistió a ninguno de sus shows y no pagaría una entrada para verlo.

En diálogo con El Destape, Efrain Flores desmitificó su mote de "fan de Justin Bieber", repudió la suspensión de los shows del artista que hace pocos días se iba a presentar en La Plata (10 y 11 de septiembre) y contó cómo ideó la situación que fue inmortalizada por las cámaras de Crónica TV y que hasta el día de hoy se reproduce en diferentes programas del medio argentino. Claro que por ello también sufrió situaciones de bullying que intentó minimizar: "A lo mejor si es un espacio donde te conocen o te reconocen se empieza a correr la voz, pero es en los primeros tiempos nomás".

-¿Cómo se te ocurrió aparecer delante de las cámaras mostrando tu "fanatismo" por Justin?

-Estaba en ese momento con Emma, mi amigo, y Dani, mi otro amigo. Fui y les dije "chicos, están las cámaras. Vamos a hacer esto, vamos", y fuimos. Fue bizarro, soy así de hecho. Los que me conocen, mis amistades que me conocen, saben que yo soy bizarro y ahora bueno, ahora ya no comparto cosas tan bizarras. Solía ser bizarro, y ahora suele pasar que dé esa la primera impresión. Cuando ya después te conocen, ya se familiarizan con que sos bizarro y después ven que eso es un personaje, además eran otros tiempos eran digamos, eran diez años atrás, eran otras cosas. Pasó hace 11 años, tenía 20 para cumplir para cumplir 21.

-Pero a ver, ¿vos fuiste al show, no? Está bien, hiciste un personaje, pero vos fuiste a ver a Justin, ¿o no?

-No, no fui yo.

-Ah, no, ¿nunca entraste al show?

-No, pase por el Faena con mis amigos y vimos ahí gente y me metí, pero ahí te das cuenta que la gente consume cualquier cosa y se cree cualquier cosa de lo que ve. Te imaginarás que ahí te das cuenta que, yo en ningún momento dije que era de Piscis y parece que se produjo el efecto Mandela y todo el mundo dice que yo soy de Piscis. Si vos ves el vídeo yo en ningún momento dije eso.

-No se ve, pero decís que Justin es de Piscis. O sea, ¿habías estudiado un poquito, no?

-¡No! Te describo qué pasa. Yo sabía los signos, pues yo soy fanático de la astrología. Conozco los signos de los famosos, de la mayoría, por ejemplo Cristina es de Piscis, por ejemplo Mirtha Legrand es de Piscis... Conozco o separo a la gente por signos, me puedo olvidar los nombres de las personas pero nunca los signos y yo era fanático de MTV. Por eso me conocía las canciones de Justin porque a ver yo, o sea, ponían MTV con todos los videoclips y me ponía a limpiar con la música de fondo y me aprendí todas las canciones. Era súper fanático de MTV.

-¿Entonces no te considerás un believer?

-No, no.

-¿Y nunca fuiste un recital de Justin?

-No.

-O sea, fuiste a joder, nada más a hacer un personaje

-Te explico, yo soy bizarro, en ese momento dije, bueno, hago un personaje ahí. La gente se va a reír dos o tres meses, se van a olvidar. Pasaron 10 años, 11 años y muchos siguen por eso te digo que me sorprende. Un poco también tiene que ver con que no aparecí más viste, no volví a hablar de vuelta, no volví a a aparecer en otros lados porque no me interesaba la verdad. No me no me llamaba la atención. O sea, era un personaje del momento y no quería saber más nada.

-¿Pagarías por ver a Justin?

-No.

-¿Y qué opinás de las cancelaciones de sus shows en Argentina?

- Es malísimo. A ver, no podemos juzgar las circunstancias en la que está el artista, también hay que pensar que el artista, si canceló, posiblemente se canceló por una cuestión de salud. La salud personal está por encima de todo. Sí es cierto que hay cosas que uno tiene que ser capaz de visualizar, uno o el entorno de uno. Hay que prevenir por una cuestión del impacto social, que puede generar eso, aunque cuando tenés muchísima plata no te importa mucho el impacto social a cierto punto. Tenés que aprender a hacer caso omiso. A veces el cuerpo o la mente nos da ciertos indicios o pautas a las que nosotros no le prestamos atención. Y cuando no le prestamos atención, el cuerpo o la mente empiezan a mandarnos pautas más fuertes hasta que en algún momento nos tiene que dar una señal de alerta importante.