El drama familiar de Belu Lucius: "Muy triste"

La influencer rompió el silencio sobre lo que que está pasando con su hermana.

Belu Lucius y su familia están viviendo un drama inminente. La participación de Emily Lucius en El Hotel de los Famosos desató una ola de violencia en su contra y esta situación afecta directamente a su madre. La influencer reveló cómo están transitando este momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belu Lucius rompió el silencio en defensa de su hermana y, como si eso fuera poco, confesó cómo se siente su madre en un momento tan delicado. La mujer la está pasando mal y su hija tomó cartas en el asunto para que el drama no siga creciendo.

La hermana de Emily Lucius publicó una seguidilla de fotografías junto a su madre y expresó: "La vi muy triste y la invité a comer, con boludeces no". Está claro que la mujer está padeciendo el ataque hacia su hija, ya que el público se manifestó muy enojado con las actitudes que ella demostró en El Hotel de los Famosos.

Pero eso no es todo, ya que Belu Lucius dejó en claro lo siguiente: "Esta familia no avala la violencia ni física ni verbal de ninguna manera. Tampoco avala las “cancelaciones” porque creemos que como toda persona no somos perfectos y aprendemos de nuestros errores. Y menos avalamos meternos con el trabajo de la gente, nos parece muy triste esta situación en la que nadie está ganando".

Nai Awada se disculpó llorando por incitar a la cancelación a Emily Lucius

La actriz fue muy criticada porque incentivó al público a repudiar las actitudes de Emily Lucius y habló de cancelación. Pero en su defensa manifestó: "No soy una persona agresiva. Me molesta que se subestimen los ataques de pánico. Me parece que esto se arregla cara a cara o por mensaje. Yo ya pedí perdón por mis formas. Simplemente, pretendía que no se subestimen los ataques de pánico. Aún no recibí ninguna carta documento. Lo único que digo es 'por favor, si ves a una persona con un ataque de pánico, no te rías'".

Al referirse directamente a Emily Lucius, Nai Awada fue tajante: "Nadie la conocía. Le dan la oportunidad de mostrarte en un programa masivo, usalo a tu favor y da un buen mensaje. Yo entiendo que es un juego, pero con esto de ‘el juego’. Yo estuve en reality shows y lo que pasa, pasa".