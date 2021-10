El Dipy le hizo una propuesta indecente a La China Suárez y quedó en ridículo: "No soy feo"

Nuevo papelón del cantante de cumbia, quien aprovechó el escándalo entre Wanda Nara, La China Suárez y Mauro Icardi para figurar en redes sociales. El Dipy y otro momento insólito en las redes.

En medio del escándalo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la colocación de "La China" Suárez como la supuesta tercera en discordia, uno de los protagonistas más polémicos de Argentina se hizo presente en las redes sociales para quedar completamente en ridículo. Sin previo aviso, "El Dipy" le realizó una propuesta amorosa a la expareja de Benjamín Vicuña, generando la burla y el repudio de los usuarios que comentaron su tweet.

"Ojala tenga suerte... Hola @chinasuarez. Lavo, plancho, cocino, te busco ofertas en el chino. pobreza, deudas y laburo nunca te va a faltar. Pd: no soy feo, soy exótico. Si te sirve chiflame. Loviu", fueron las palabras de "El Dipy", quien recibió muchos adeptos pero otras tantas respuestas irónicas.

Entre las más destacadas, se encuentra una reacción de una persona que le contestó sarcásticamente lo siguiente: "Me mataste, con esa declaración quién puede resistirse". A este mensaje se le adjunto una imagen animada de una persona escupiendo agua de la risa.

Por lo pronto, "La China" Suárez continúa alejada del círculo que integran Wanda Nara y Mauro Icardi. De hecho, hace pocos días se manifestó sobre esta situación y aseguró no tener nada que ver con la crisis que atraviesan tanto el futbolista del Paris Saint-Germain y su esposa (quien también es la representante del excapitán del Internazionale de Milán).

Circulan las fotos de La China Suárez a Mauro Icardi: "Sin ropa"

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con María Eugenia "La China" Suárez como la tercera en discordia, no tiene fin. De hecho, continúa sumando capítulos con el correr de las horas, por lo que durante este martes 19 de octubre de 2021 se conoció que ya comenzaron a circular por WhatsApp algunas de las fotos que la actriz le envió al futbolista y que enfurecieron a su esposa, representante y madre de sus dos hijas.

Por ejemplo, en el programa de televisión Mañanísima, por el canal de cable Ciudad Magazine, tanto la conductora Carmen Barbieri como la panelista Estefanía Berardi confirmaron que tienen a su alcance ciertas imágenes que la artista de 29 años le mandó al futbolista de 28. Allí, la madre de Federico Bal no anduvo con vueltas y reconoció todo en vivo en la pantalla chica nacional.

Carmen Barbieri fue contundente al aire, en su programa Mañanísima: "Yo recibí unas fotos de La China desnuda, divina... ¡Qué cuerpo tiene esa mujer! Me llegó de un número que no tengo agendado, no sé quién me lo mandó. Y me dijeron ‘esta foto es una de las que vio Wanda’, que La China le había mandado a Icardi”.